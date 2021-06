Em mais de metade dos casos foi possível encontrar um acordo entre os consumidores e as empresas.

ILR com mais pedidos de mediação de consumidores em 2020

O serviço de mediação do Instituto de Regulação Luxemburguês (ILR) recebeu no ano passado 134 pedidos de mediação, mais dez pedidos do que em 2019. A maioria - 109 - dizia respeito a serviços de telecomunicações e oito eram referentes ao setor da energia (eletricidade e gás natural).

O ILR observa sobretudo que é no domínio dos correios que os pedidos de mediação mais aumentaram, passando de nove pedidos em 2019 para 17 no ano passado, praticamente o dobro.

No relatório, o instituto salienta que em 56% dos casos foi possível encontrar um acordo entre os consumidores e as empresas. Cerca de 10% dos pedidos de ajuda foram transmitidos pelo Serviço nacional do Mediador do Consumo no ano passado.

Nas recomendações, o regulador sublinha que é importante verificar sob que forma e em que data exata é que um contrato pode ser cancelado. E esclarece que caso um consumidor queira terminar um contrato antes do período previamente estipulado terá de pagar os custos relativos ao cancelamento antecipado.



