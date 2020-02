A produção industrial da maior economia da União Europeia registou a maior queda desde a crise financeira, ao afundar 3,5% em dezembro.

Queda na produção industrial na Alemanha levanta ameaça de crise

A Alemanha está de novo sob a ameaça de crise. Depois de ontem terem saído dados menos positivos sobre as encomendas à indústria, foi a vez de a produção industrial dar sinais negativos.

A produção industrial da maior economia da União Europeia registou a maior queda desde a crise financeira, ao afundar 3,5% em dezembro.

Estes dados sugerem que a economia alemã poderá ter contraído no final do ano passado, de acordo com a Bloomberg, e poderá ter ainda mais dificuldades em recuperar por causa do impacto que o coronavírus terá na economia mundial.

Os dados relativos ao andamento da economia vão ser divulgados na próxima semana, e uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) poderá aumentar a insistência nos apelos à implementação de estímulos orçamentais.