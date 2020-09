Em junho deste ano, a União Europeia (UE) registou um menor consumo de eletricidade na maioria dos Estados-membros.

Queda do turismo faz cair consumo de eletricidade na UE

O consumo total de eletricidade da UE em junho de 2020 foi 7,6% inferior à média dos meses junho, desde 2016, segundo dados divulgado hoje pelo Eurostat.



Nesta comparação, Luxemburgo e Portugal fazem parte da lista de sete países com redução entre 5% a 10%. A justificação prende-se com a redução do turismo, que leva a uma diminuição do consumo de energia elétrica, refere o gabinete europeu de estatística.

Com resultados mais baixos estão a Grécia, Espanha, Croácia, Chipre, Polónia e Eslovénia com uma queda superior a 10%, enquanto em Estados-membros como as vizinhas França e Bélgica a queda foi entre 1% e 5%.

Já na comparação entre maio e junho de 2020 o consumo de eletricidade no Luxemburgo aumentou ligeiramente, em 0,1%.



