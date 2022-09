A ArcelorMittal sediada no Luxemburgo decidiu encerrar dois dos seus altos-fornos na Europa, em Bremen e nas Astúrias

Queda da procura e aumento dos preços da energia: ArcelorMittal reduz na Europa

A luxemburguesa ArcelorMittal, o segundo maior produtor mundial de aço, decidiu encerrar dois dos seus altos-fornos na Europa, em Bremen (noroeste da Alemanha) e nas Astúrias (norte de Espanha), em resposta à queda da procura e ao aumento dos preços da energia. A ArcelorMittal vai encerrar duas instalações na Alemanha devido aos "preços exorbitantemente elevados da energia", que "afectam fortemente" a competitividade da produção de aço, disse o grupo numa declaração na sexta-feira. "Além disso, a ArcelorMittal disse estar preocupada com o facto de "todas as instalações na Alemanha já não poderem ser exploradas de forma rentável" e acrescentou que "a procura do mercado é fraca, as perspectivas económicas são negativas e os custos de CO2 na produção de aço continuam elevados. O abrandamento da indústria automóvel, que é normalmente um dos principais clientes da indústria siderúrgica, foi destacado. Um dos dois altos-fornos do local de produção de aço plano em Bremen será, portanto, encerrado "a partir do final de Setembro até novo aviso". "Os elevados custos do gás e da electricidade pesam muito na nossa competitividade", explicou Reiner Blaschek, o chefe da ArcelorMittal Alemanha, que é também responsável pela fábrica de Bremen. Denunciou também o novo imposto sobre o gás que entrará em vigor a 1 de Outubro na Alemanha e que se destina a evitar a falência dos importadores e distribuidores de gás. Além disso, "na siderurgia longa de Hamburgo, onde a ArcelorMittal produz fio-máquina", será também encerrada uma fábrica a partir do quarto trimestre. "O funcionamento da fábrica já foi reduzido em cerca de 80%", disse o gerente do local Uwe Braun. Aqui, como em Bremen, as medidas de trabalho a tempo reduzido existentes terão de ser alargadas. Em Espanha, é o sítio das Astúrias, perto de Gijon, que verá um dos seus altos-fornos ser temporariamente encerrado no final de Setembro. "A situação é agravada pelo grande volume de aço importado de produtores não europeus que não são afectados pelo aumento dos custos ligados às quotas de emissão de CO2 da UE", lamentou o grupo numa declaração. Em França, não há planos para fechar altos-fornos mas sim para abrandar a actividade em Dunquerque (Norte). Dois dos três altos-fornos já estão encerrados, um para manutenção e o outro desde Julho, como parte da descarbonização do local. Também aqui serão implementadas medidas de poupança de custos com "redução do recurso a trabalhadores temporários, licenças antecipadas, possibilidade de actividade parcial dependendo do sector fabril".

