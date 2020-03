Há outras três companhias que estão também a anular voos de e para o Luxemburgo.

Quebra de reservas e anulações reduzem voos da Luxair

Henrique DE BURGO

A Luxair vai reduzir o número de voos devido ao coronavírus. A quebra de reservas e as anulações das viagens são para já os efeitos diretos que estão a afetar a companhia aérea luxemburguesa



Esta segunda-feira, a Luxair anulou três ligações entre o Findel e o aeroporto de Milão-Malpensa. Das quatro ligações previstas para hoje mantém-se apenas o voo previsto para as 19:10.

A Luxair anulou também hoje um voo de e para a cidade italiana de Génova.

Além da transportadora luxemburguesa, há mais três companhias aéreas com voos anulados hoje, com ligações desde e para o Findel. A Lufthansa cancelou uma ligação com Frankfurt e outra com Munique (nos dois sentidos), a SwissAir anulou dois voos de e para Zurique e a Alitalia um voo de e para Milão-Malpensa.

Para amanhã, a Luxair anula dois voos para Milão, outros dois para London-City, um para Veneza e outro para Génova.

O grupo Luxair apela, na sua página de Internet, aos passageiros da Luxair e da LuxairTours com viagens agendadas até 31 de março para Milão e Veneza para cancelarem as viagens. O cancelamento não terá custos, garante a Luxair.