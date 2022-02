Mesmo antes da invasão russa, os preços do gás eram extremamente elevados. O ministro da energia não vê a segurança do abastecimento em risco.

Que consequências tem a guerra para o abastecimento de energia do Luxemburgo?

Thomas KLEIN Mesmo antes da invasão russa, os preços do gás eram extremamente elevados. O ministro da energia não vê a segurança do abastecimento em risco.

A Europa está dependente do gás russo. Alguns países, tais como a Letónia ou a Hungria, estão até 100% dependentes. De acordo com a empresa de serviços públicos Enovos, em média cerca de 25% do gás no Luxemburgo e países vizinhos é proveniente da Rússia. Cerca de metade vem da Noruega e dos Países Baixos. O resto é coberto por gás natural liquefeito (GNL), que é entregue nos portos por navio-tanque e alimentado na rede.

Após os dramáticos acontecimentos dos últimos dias com a invasão das tropas russas na Ucrânia, a questão do que isto significa para o fornecimento de energia no Luxemburgo é premente.

A crise chega num momento em que os preços do gás nos mercados grossistas já tinham chegado a quintuplicar. Do seu pico de 150 euros por megawatt hora, os preços tinham caído recentemente para cerca de 90 euros. No dia da invasão, porém, voltaram a disparar temporariamente em 70%. "Os mercados estão geralmente a reagir muito nervosamente e é evidente que isto está a intensificar-se, pelo menos imediatamente, com os recentes desenvolvimentos geopolíticos e o que está a acontecer na Ucrânia", repondeu a Enovos quando questionada pelo "Luxemburguer Wort".

Claude Turmes, ministro da Energia. Foto: Guy Jallay

Explosão de preços mesmo antes da invasão

A perspectiva não é boa para os consumidores. A explosão dos preços nos mercados grossistas já é também perceptível nas facturas dos consumidores. "Nos mercados grossistas, o preço do gás quintuplicou no último ano. Só fomos capazes de amortecer parcialmente este enorme aumento de preços através da nossa estratégia de aquisições. Por conseguinte, o consumidor final deve infelizmente preparar-se para uma duplicação dos seus custos de aquecimento em relação ao ano passado (de 1.500 euros por ano para 3.000 euros por ano para um consumo anual de 3.000 metros cúbicos)", esclarece o grupo energético. "Que os preços nos mercados grossistas continuariam a ser muito elevados durante os próximos doze meses era previsível, mesmo antes da recente escalada da situação. A incerteza geopolítica relativamente ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia já exerceu pressão sobre o mercado do gás. Actualmente, pode esperar-se que os preços para os clientes finais se mantenham ao nível elevado actual".

Moscovo poderia fechar completamente a torneira do gás

A forma como esta última escalada afectará o médio e longo prazo depende de como a situação se desenvolverá no futuro. "Neste momento, porém, não nos é possível estimar isto, quanto mais fazer uma estimativa séria", esclarece a Enovos. A possibilidade de Moscovo fechar completamente a torneira do gás para o Ocidente em resposta às sanções já não está a ser excluída. "Temos trabalhado muito de perto a nível da UE nas últimas semanas, modelando, entre outras coisas, o que aconteceria se a Rússia cortasse o abastecimento a zero: passaríamos o Inverno?" disse o ministro da energia Claude Turmes ao Luxemburguer Wort. "A boa notícia é: sim, vamos passar este Inverno, a segurança do abastecimento está assegurada".

Os serviços básicos para os cidadãos não estão em risco no Luxemburgo, nem os hospitais e infra-estruturas. Claude Turmes

No entanto, se houvesse uma escassez elevada, esta atingiria primeiro a indústria e não os consumidores. Todos os países da UE têm um chamado plano de corte de gás para tais casos, explica Claude Turmes. Uma grande parte do consumo industrial no Luxemburgo é assegurada por duas ou três grandes empresas. "Em primeiro lugar, os mercados reagiriam através de sinais de preços. Então, os grandes consumidores industriais devem cessar temporariamente a sua produção porque já não vale a pena produzir e podem, em vez disso, vender o gás no mercado a preços elevados. Isto reduz então a procura. Assim, em princípio, é assegurado que há gás suficiente fisicamente disponível na Europa para o mercado do aquecimento", diz o fornecedor de energia Enovos. "O abastecimento básico para os cidadãos não está em risco no Luxemburgo, nem para os hospitais e infra-estruturas", disse Turmes.

Preços podem voltar a subir

Contudo, existem preocupações sobre a evolução dos preços nos próximos meses. Por esta razão, na próxima segunda-feira terá lugar uma chamada mesa de energia, na qual se reunirão representantes do governo e dos fornecedores de energia. "Neste quadro, queremos discutir medidas sobre como podemos acomodar e apoiar os cidadãos com rendimentos mais baixos, mas também as empresas nesta situação excepcional", diz Turmes.

Cooperação europeia

Para o próximo Inverno, reafirma o responsável pela pasta da energia, é extremamente importante melhorar a gestão das instalações de armazenamento de gás na Europa. Parte do problema dos preços elevados do gás nos últimos meses tem sido que os níveis de armazenamento na Alemanha, Áustria e Países Baixos, alguns dos quais são operados pela própria Gazprom, foram demasiado baixos e não foram preenchidos a tempo durante o Verão. "Claro que isto está agora a jogar nas mãos da Rússia", diz o ministro da Energia. Este é também um ponto importante para o Luxemburgo, uma vez que o país não possui instalações de armazenamento próprias e está, portanto, dependente dos países vizinhos a este respeito.

Por esta razão, está actualmente em discussão para os países da Europa Ocidental obrigar legalmente os fornecedores de energia a encher as instalações de armazenamento todos os anos antes do Inverno, seguindo o modelo francês. A Alemanha quer introduzir uma lei deste tipo já em Abril. "Queremos cooperar ainda mais na Europa Ocidental e garantir a segurança do aprovisionamento, por um lado, assegurando que as instalações de armazenamento de gás estejam sempre cheias e, por outro lado, mantendo sempre o fluxo através das fronteiras de modo a que o gás possa ser movimentado para trás e para a frente através da Europa Ocidental conforme as necessidades", diz Turmes.

Um novo regulamento da UE sobre abastecimento de gás prevê, entre outras coisas, a obrigação dos países membros de se mostrarem solidários uns com os outros.

Mudança para outras fontes de energia

De um ponto de vista puramente técnico, seria possível tornar-se independente do gás russo, por exemplo através da importação de gás natural liquefeito (GNL) de outras regiões do mundo, como o Qatar ou o Canadá. "A capacidade de importação de GNL corresponde actualmente a mais de metade do consumo de gás na Europa", esclarece a Enovos. Esta não é a primeira guerra do gás que Putin travou, explica Turmes. Ele já o tinha utilizado em 2008 para exercer pressão sobre a Ucrânia. A UE aprendeu com esta experiência. Consequentemente, a UE está agora bem posicionada para encontrar fontes alternativas de abastecimento. "Por um lado, investimos muito dinheiro na expansão da infra-estrutura do terminal nos últimos dez anos e, por outro lado, investimos no sistema europeu de gasodutos para que os países europeus se possam ajudar uns aos outros. Além disso, expandimos as energias renováveis e continuaremos a confiar nelas", diz Turmes.







