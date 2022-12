Quase metade dos trabalhadores do Luxemburgo vive além fronteiras e o tempo de viagem é citado por quase metade dos empregados como um obstáculo à atratividade do Grão-Ducado.

Quatro em dez transfronteiriços deixariam o emprego devido ao tempo de viagem

Laura BANNIER Quase metade dos trabalhadores do Luxemburgo vive além fronteiras e o tempo de viagem é citado por quase metade dos empregados como um obstáculo à atratividade do Grão-Ducado.

Há engarrafamentos na estrada. Atrasos e greves nas linhas de comboio. E há todo o stress associado a estes problemas. Não surpreende, então, que o inquérito publicado pela Jobs.lu revele que quatro em cada dez trabalhadores estariam dispostos a deixar o emprego devido ao tempo que demoram a chegar ao trabalho.

A plataforma especializada em ofertas de emprego realizou um inquérito sobre os factores que poderiam encorajar os trabalhadores a deixar de trabalhar no Luxemburgo. Embora o tempo de deslocação fosse claramente o vencedor, outros fatores tiveram também um impacto negativo na atratividade do país.

Por exemplo, 35% dos 950 inquiridos citaram a diminuição da atratividade salarial como a principal razão para deixarem o seu emprego, enquanto 16% consideraram que as limitações à possibilidade de teletrabalho poderiam levá-los a desistir.

Para Arthur Meulman, Director Geral do Jobs.lu, estas respostas são interessantes para os recrutadores, e "permitem uma melhor compreensão dos desafios nacionais em termos de atratividade de talentos". Mas revelam também que alguns trabalhadores "por vezes revêem as suas prioridades".

Embora os problemas de mobilidade não sejam surpresa para ninguém, a queda na atratividade salarial é quatro pontos mais baixa. Este é um factor significativo em tempos de inflação elevada, quando as empresas luxemburguesas têm cada vez mais dificuldade em atrair talento.

Recentemente, estes problemas de atratividade foram destacados num relatório internacional, no qual o Luxemburgo caiu em vários lugares. Assim, quando confrontados com uma oferta de emprego, 81% dos inquiridos indicam que o salário é o fator mais importante. Essa questão está à frente da cultura da empresa (60%), das questões de diversidade e inclusão (42%), das considerações sustentáveis (31%) e da abordagem inovadora do mercado que a empresa pode ter (28%).

"Mais do que nunca, a fim de reforçar a sua atratividade, os recrutadores devem ser capazes de ter em conta a evolução destas expetativas a fim de encontrarem o equilíbrio certo entre compensação salarial, flexibilidade e uma cultura empresarial gratificante", comenta Arthur Meulman.

No inquérito, o site também analisou o que encorajaria os trabalhadores a prosseguirem as suas carreiras no Luxemburgo nos próximos anos. Também aqui, o salário foi obviamente citado por uma maioria dos inquiridos. Seis em cada dez colocaram a atratividade do salário, enquanto as oportunidades de carreira foram mencionadas por 18% dos inquiridos. O ambiente internacional ficou em terceiro lugar, citado por apenas 9% dos inquiridos.

*Artigo originalmente publicado no Virgule e editado por Paula Freitas Ferreira.

