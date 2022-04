Quase metade dos trabalhadores no Luxemburgo são transfronteiriços e a maioria chega de França

Dados publicados esta sexta-feira pelo Statec mostram que, em 2021, os transfronteiriços representaram 46% dos trabalhadores no Grão-Ducado e que metade destes trabalhadores chegam da zona francesa da fronteira.

Dados publicados esta sexta-feira pelo Statec mostram que, em 2021, os transfronteiriços representaram 46% dos trabalhadores no Grão-Ducado e que metade destes trabalhadores chegam da zona francesa da fronteira.

Em 2021, quase metade dos trabalhadores do Luxemburgo eram transfronteiriços e entre eles a maioria provinha de França. Segundo dados divulgados, esta sexta-feira, em 2021 eram 458.000 as pessoas que estavam empregadas no Luxemburgo, das quais 246.000 eram residentes e 212.000 trabalhadores transfronteiriços. O peso destes correspondia a cerca de 46% da mão-de-obra.

De acordo com o gabinete de estatísticas, metade dos trabalhadores transfronteiriços provinha de França (112.500), e um quarto da Alemanha (50.000) e outro tanto da Bélgica (49.500).

Os dados do Statec distinguem ainda que entre os trabalhadores residentes empregados em 2021, 49% era de nacionalidade estrangeira e os restantes 51% (correspondentes a 112.000) de nacionalidade luxemburguesa.

Fosso salarial entre géneros próximo de o%

No que se refere ao género, a maioria das pessoas empregadas (59%) era do século masculino, enquanto 41% era do sexo feminino.

Já a diferença percentual entre os salários pagos a homens e a mulheres é, praticamente, inexistente, indica o Statec.

Segundo o relatório, o fosso salarial entre géneros (GPG2) diminuiu significativamente no Luxemburgo ao longo dos últimos 20 anos, sendo que na economia como um todo, há igualdade entre o salário médio por hora auferido quer pelos homens, quer pelas mulheres (próximo de 0).

Menos horas de trabalho

Esta quinta-feira, o ministro do Trabalho Georges Engel anunciou no parlamento que pediu a realização de um estudo sobre a redução do horário semanal de trabalho, tendo em conta a mesma carga horária nos países vizinhos.

O Luxemburgo continua a ter 40 horas de trabalho semanais, enquanto a Bélgica diminuiu para as 38 horas e a França para as 35 horas.



Contudo, se a conciliação entre o trabalho e a vida familiar e pessoal é uma questão cada vez mais em debate, o processo de redução da carga horária não surgiu agora.

De acordo com o mesmo relatório do Statec, o tempo médio de trabalho por empregado diminuiu no Luxemburgo, nos últimos 50 anos, passando de mais de 1.900 horas por ano, em 1970, para 1.530 horas em 2021.

Outra das mudanças foi introduzida pela pandemia e prende-se com o teletrabalho. Desde o confinamento de 2020 que o teletrabalho se tornou parte do mercado de trabalho, com dois em cada cinco empregados a permanecer nessa situação em 2021, remata a análise do instituto de estatísticas.







