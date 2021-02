Quase metade das empresas do Luxemburgo não tem trabalhadores

Há mais dados sobre o tecido empresarial luxemburguês: 48,5% das empresas não tem qualquer funcionário além dos gestores e ou proprietários.

Há mais dados sobre o tecido empresarial luxemburguês: 48,5% das empresas não tem qualquer funcionário além dos gestores e ou proprietários.

As chamadas pequenas empresas estão em maior número no Grão-Ducado, já que metade têm apenas entre cinco a 19 trabalhadores. Esta é uma das conclusões do Statec num estudo sobre a estrutura empresarial do Luxemburgo, mas há mais.

De facto, quase metade das empresas sediadas no país não têm sequer um trabalhador. Mais especificamente, 48,5% dos negócios luxemburgueses não emprega absolutamente ninguém além dos gestores e ou proprietários.

De facto, a consultoria e a gestão estão entre as atividades mais representadas no tecido empresarial do país.

Seguem-se as empresas com um ou até quatro assalariados: 29%. Dentro dos negócios considerados pequenos são poucas as que chegam aos três dígitos. O estudo do Statec mostra que apenas 190 empresas têm até 250 trabalhadores.

Mais empresas, apesar da covid-19

Num ano particularmente atípico, o país destaca-se pela continua criação de empresas. De acordo com o Statec, nunca o Luxemburgo registou tantas empresas. No espaço de um ano, surgiram 1.484 novos negócios no Grão-Ducado. Em dez anos há um aumento de 20%. Neste momento há 37.807 estruturas registadas, em comparação com 36.323, no ano passado ano antes e 35.113 no ano anterior.

Em termos de setores, as "atividades especializadas, científicas e técnicas" surgem com 8.898 empresas. Além da consultoria, o setor inclui ainda profissões da área jurídicas, da arquitectura, publicidade e desenvolvimento científico. Segue-se o comércio com 7.820 empresas. Atrás, surge a construção com 4.366.

Quanto à geografia, a maior parte das empresas - 41,5% - está registada na capital. Em segundo lugar surge Esch-sur-Alzette com 21,4%

