Quase 25% das gastos das famílias destina-se ao pagamento da casa

Quase um quarto das despesas dos residentes no Luxemburgo tem como destino o pagamento da casa, eletricidade, gás e água. Este é um dos valores mais elevados da União Europeia (UE) e também um dos que mais subiu.

De acordo com dados do Eurostat, 24,2% do total dos gastos das famílias que residem no Grão-Ducado vai para a habitação, o décimo valor mais elevado da UE.



Sem surpresa, foi também um dos gastos que mais aumentou: a fatia destinada àquele custo subiu dois pontos percentuais entre 2008 e 2018.

Esta tendência de aumento verifica-se na maioria dos Estados-membros. Na Finlândia o aumento dos gastos com a habitação foi de quase cinco pontos percentuais para 28,5%. Este é, aliás, o país onde a fatia das despesas destinada à habitação é maior. Pelo contrário, os países onde as famílias gastam menos com a habitação são Malta (10,3%) e a Lituânia (15%).

No Grão-Ducado, a segunda maior despesa destina-se aos transportes: esta componente representa 15,8% das despesas.

