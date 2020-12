Empresas estão a propor mais contratos a prazo e trabalhos temporários do que há um ano, revelou o ministro do Trabalho.

Quase 23 mil inscrições na ADEM desde o início do confinamento

Cerca de 23.000 pessoas inscreveram-se nos centros de emprego da ADEM desde o início do confinamento. Entre 16 de março e 30 de novembro, a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) abriu 22.970 processos. Os dados foram avançados pelo ministro do Trabalho, Dan Kersch, a pedido do deputado Marc Baum (déi Lénk).

De acordo com Dan Kersch, 8.765 desses desempregados tinham menos de 30 anos, sendo que cerca de 2.400 estavam à procura do primeiro emprego. O ministro garante, contudo, que 25% de todos os jovens com menos de 30 anos inscritos na ADEM recebem o subsídio de desemprego integral.

Das quase 23.000 pessoas que se registaram nos centros de emprego entre março e novembro, apenas 2.220 encontraram um novo emprego desde então. O ministro frisa, porém, que as "saídas para o mercado de emprego dizem respeito apenas às pessoas cujo processo foi concluído entre meados de março e o fim de julho".

Na resposta ao parlamentar, Dan Kersch adiantou também que as empresas estão a propor mais contratos a prazo e trabalhos temporários do que há um ano. Entre março e novembro de 2020, 15% as vagas de emprego declaradas pelas empresas à ADEM diziam respeito a contratos a prazo e 15% a postos de trabalho temporários. No mesmo período de 2019, estas percentagens eram de 12% e 11%, respetivamente.



