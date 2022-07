As casas antigas tiveram um aumento superior ao das habitações a estrear. Veja qual a subida de preços na sua região e o custo atual do metro quadrado por comuna.

Quanto vale a sua casa no Luxemburgo?

Redação

No Luxemburgo, as casas antigas tiveram um aumento superior àquelas que ainda estão por estrear. Se está a pensar em vender a sua casa veja quanto os preços subiram.



De acordo com os dados do portal AtHome.lu embora os preços dos apartamentos e casas já existentes continuem a subir, a evolução dos preços abrandou em relação ao primeiro trimestre deste ano, tendo sido de 8% contra 10.5% nos primeiros três meses do ano.

Comparando com os preços de igual período do ano passado, as casas antigas subiram 8,6% e as novas mais 6,3%.

É no norte do país onde a subida do valor das casas antigas conheceram um maior aumento anual, mais 17,4% de 2021 para 2022, refere o portal. No sul encareceram 12%, no centro 10,4%, num ano.

No global, eis os aumentos por região destas casas (apartamentos e moradias): Norte +17,4%, sul +9,8%, oeste +9,6% e este +7,2%.

Já no mercado das casas a estrear houve regiões do país em que os preços baixaram. É caso do leste do país, onde, segundo o AtHome, "os preços dos apartamentos novos parecem ter caído 6,7%".

Preço casas por comuna

De acordo com os dados do Observatório da Habitação do Luxemburgo, é na capital do país onde o preço de venda das casas em segunda mão é mais elevado. Aqui o preço médio por metro quadrado é de 11.413 para casas existentes, podendo chegar aos 14.800 euros em algumas habitações.

Comprar casa. Quais as comunas mais caras e mais baratas do Luxemburgo? Os preços continuam a aumentar, mas há comunas onde o metro quadrado da habitação custa menos de metade do preço do que nos locais mais caros. Veja os preços em todo o país.

Do lado contrário, Winseler onde o preço médio de euros por metro quadrado é de 4.877 euros (menos de metade da capital) é a comuna onde as casas já existentes são as mais baratas do mercado.

Veja aqui neste mapa interativo o preço das casas antigas por comuna





