Saiba o que representa o aumento em valores absolutos para trabalhadores qualificados e não-qualificados.

Economia 2 min.

Quanto vai aumentar o salário mínimo em 2021?

Susy MARTINS Saiba o que representa o aumento em valores absolutos para trabalhadores qualificados e não-qualificados.

O salário social mínimo (SSM) vai aumentar 2,8%, a partir de 1 de janeiro do próximo ano. O representa essa percentagem em números absolutos? A Rádio Latina fez as contas e o valor supera os 70 euros brutos por mês para os trabalhadores com qualificações.

No país existem dois salários mínimos: um destinado a trabalhadores sem formação profissional, o outro a trabalhadores qualificados. Para o chamado SSM não-qualificado os 2,8% de revalorização representam quase 60 euros (59,97) brutos por mês. Isto significa que nenhum trabalhador, com ocupação laboral a tempo inteiro (40 horas por semana), poderá auferir menos do que 2.201.96 euros (contra os atuais 2.141,99 euros) brutos por mês, a partir de 2021.

Já o aumento para um trabalhador qualificado é de quase 72 euros (71,97 euros brutos por mês). Assim, o montante bruto do SSM para esses assalariados será de 2.642,36 euros, a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano. Recorde-se que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou a subida do aumento do salário mínimo na passada sexta-feira, depois do Conselho de Ministros. Bettel afirmou na altura que o objetivo é "não deixar ninguém de fora" e de "manter o poder de compra de toda a população". Na mesma linha de raciocínio, também o Rendimento de Inclusão Social (REVIS) vai aumentar 2,8%.

Os apoios públicos destinados aos vencimentos mais baixos não se ficam por aqui. O Governo anunciou também que o chamado "subsídio de vida cara" vai aumentar a partir de 2021. A subida desta ajuda anual será de 10%. Assim sendo o "subsídio de vida cara" passará dos atuais 1.320 euros para 1.452 euros. Xavier Bettel diz que a medida "visa manter o poder de compra neste momento de crise".

A União das Empresas Luxemburguesas (UEL) já se manifestou contra este aumento, considerando que é insustentável para as empresas, que terão um custo salarial adicional de 60 milhões de euros. O organismo diz ainda que os setores mais afetados serão a Horesca e o comércio, já enfraquecidos pela crise. Nem a compensação financeira de 500 euros por trabalhador que receba o ordenado mínimo, prometida pelo Governo até junho de 2021, reconforta a federação dos patrões, que pede que o Executivo recue na decisão.

Também a CCM disse recentemente que o aumento do salário mínimo será fatal para as PMEs.

(Susy Martins, jornalista do Contacto e Rádio Latina)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.