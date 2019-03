Um responsável de obra pode ganhar 70 mil euros por ano, se tiver mais de oito anos de experência.

Quanto ganha cada profissão no Luxemburgo?

Um responsável de obra pode ganhar 70 mil euros por ano, se tiver mais de oito anos de experência.

A empresa de recursos humanos Hays fez um retrato do mercado de trabalho luxemburguês. Quantos trabalhadores mudaram de emprego e quantos querem mudar? Quais são as principais motivações? Quanto ganha cada profissão ao longo da carreira? O estudo respondeu a estas questões e desenhou o mercado laboral do Grão-Ducado.

O relatório conclui que 42% dos trabalhadores mudaram de emprego no ano passado e 68% têm intenções de mudar este ano. Porquê? Uma remuneração mais alta é o principal motivo, dado por 72% dos inquiridos. Logo a seguir vem o interesse na posição a ocupar (64%) e as perspetivas de evolução de carreira (59%).

Do lado das empresas, 84% disseram ter recrutado novos trabalhadores em 2018 e 78% querem contratar este ano.

E quanto ganha cada profissão? Os salários variam em função de vários fatores, como os anos de experiência, a formação, a natureza do trabalho, o domínio linguístico, entre outros fatores.

Na construção, por exemplo, depende muito da função desempenhada. Um responsável de obra pode ganhar entre 28 mil euros se não tiver experiência até 70 mil euros por ano, no caso de ter mais de oito anos de experiência. Já se for o responsável de operações, os montantes oscilam entre os 90 mil (em início de carreira) até aos mais de 150 mil euros por ano.

Se o emprego é no setor dos serviços, tome-se como exemplo um assistente administrativo, que domine várias línguas e que esteja em início de carreira, ganhará entre 32 mil e 35 mil euros por ano. Se tiver mais de oito anos de experiência, o rendimento anual chegará aos 56 mil euros.

Quando a área de eleição é o marketing, os valores acabam por não mudar muito, em relação aos administrativos, no caso de um assistente de marketing.

Na área financeira, os valores são mais elevados sobretudo para aqueles que já têm mais expriência: um auditor interno e externo ganhará entre 36 mil e 97 mil euros. Um diretor financeiro ou um diretor de auditoria interna receberá mais de 120 mil euros anuais (com oito ou mais anos de experiência).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.