É o valor mais alto na UE, mas não tão alto quanto o da Noruega, que não faz parte do grupo dos 27.

Eurostat

Quanto custa uma hora de trabalho no Luxemburgo?

Ana TOMÁS É o valor mais alto na UE, mas não tão alto quanto o da Noruega, que não faz parte do grupo dos 27.

De acordo com os últimos dados publicados pelo Eurostat, uma hora de trabalho custa, em média, 50,70 euros no Luxemburgo. É o valor mais alto no grupo dos 27 (países da União Europeia), refere o estudo do gabinete europeu de estatísticas, que analisa o ano de 2022.

A seguir ao Grão-Ducado, o valor mais alto é pago na Dinamarca (46,8 euros por hora) e na Bélgica (43,5 euros/hora) - à frente da França, com 40,80 euros/hora, e da Alemanha, com 39,50/hora.

Luxemburgo, o país para onde todos querem emigrar Em 2021, foi o país que registou a maior taxa de imigração da UE. Um em cada dois residentes nasceu no estrangeiro.

A Noruega, que não é membro da UE, tem um custo da mão de obra de 55,60 euros por hora de trabalho.

Já o valor mais baixo é registado na Bulgária (8,20 euros/hora), seguindo-se Roménia a (9,5 euros/hora).

Em Portugal, o valor médio pago por uma hora de trabalho é 16,1 euros, cerca de metade da média europeia e três vezes menos que o montante pago no Luxemburgo.

Custo da hora de trabalho aumentou na Europa

No conjunto da União Europeia, o custo médio da mão-de-obra à hora é avaliado em 30,5 euros, enquanto na zona euro é de 34,3 euros. Estes valores, referentes a 2022, refletem um aumento em comparação com os registados em 2021: 29 euros e 32,8 euros, respetivamente.

Nesse período, o valor pago no Luxemburgo também subiu, passando de 48,4 euros para os 50,7 euros apontados nos dados mais recentes compilados pelo Eurostat.

Luxemburgo. O país mais rico do mundo tem os trabalhadores mais pobres Os portugueses estão entre os mais afetados por esta realidade.

Comparativamente a 2021, em 2022 os custos horários do trabalho, a nível geral, aumentaram 5% na UE e 4,7% na zona euro.

Dentro da zona do euro, especifica o Eurostat, os custos horários do trabalho aumentaram em todos os Estados-membros. Os Estados-membros com as maiores subidas são a Lituânia (+13,3%), Irlanda (+9,3%) e Estónia (+9,1%).

Fora da zona euro, destacam-se os aumentos na Bulgária (+15,3%), Hungria (+13,9%), Roménia (+12,2%) e Polónia (+11,7%). A Dinamarca teve o menor aumento, com uma subida de apenas 2,3%.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.