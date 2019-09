Os dados são do Eurostat que divulgou hoje estatísticas que permitem analisar a especialização do emprego por regiões e por países.

Quais são os setores com mais trabalhadores no Luxemburgo?

A maior parte dos empregados no Luxemburgo trabalha no setor financeiro e dos seguros, seguido pelo comércio e administração pública.

No total, o Grão-Ducado tem mais de 418 mil trabalhadores, sendo que quase 118 mil dedicam-se ao seu emprego na banca ou seguradoras. Logo a seguir vem o comércio por grosso e a retalho (114 mil), e a Administração Pública (com quase 104 mil). A construção conta com quase 43 mil trabalhadores e a indústria com 36,4 mil. O último setor é o agrícola, com apenas 3,7 mil trabalhadores.

Na União Europeia havia em 2016, cerca de 232 milhões de pessoas empregadas e distribuídas por aqueles setores de atividade. A maior parte (69,1 milhões de pessoas) trabalha no setor público. É no Grão-Ducado, Bélgica, Holanda e na região de Londres que se concentra a maior parte das pessoas que trabalha na finança.