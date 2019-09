O Bitcoin existe há 10 anos no mercado e vai poder ser usado pelos clientes da PwC Luxemburgo, que tem sede em Gasperich.

PwC Luxemburgo aceita pagamento em Bitcoin a partir de outubro

A filial luxemburguesa da PricewaterhouseCoopers (PwG) vai aceitar pagamentos na criptomoeda Bitcoin a partir de 1 de outubro próximo.

O anúncio da consultora com sede em Gasperich, na capital, foi feito através de um comunicado de imprensa, em que refere que esta medida é uma prova do compromisso da empresa para com as necessidades dos seus clientes e um apoio ao crescente ecossistema nacional de criptomoedas.

A PwC Luxemburgo diz ainda no comunicado que o Bitcoin, a maior criptomoeda (existente há 10 anos no mercado), "não pode ficar comprometido" e que continua a ser o “primeiro mecanismo de pagamento direto e sem intermediários", baseado num "descentralizado modelo de confiança".

Apesar de reconhecer as deficiências e os desafios das criptomoedas, a empresa acrescenta que fez uma parceria com uma plataforma de transação de criptomoedas regulamentada no país (não identificada no comunicado) para fornecer um melhor serviço de pagamento em criptomoedas.

HB