A regra será apenas destinada a pedidos futuros de residentes não habituais no país e prevê uma taxa de IRS de 10% sobre os rendimentos.

Economia 2 min.

PS quer acabar com isenção de impostos para pensionistas estrangeiros

Ana TOMÁS A regra será apenas destinada a pedidos futuros de residentes não habituais no país e prevê uma taxa de IRS de 10% sobre os rendimentos.

O PS quer aplicar uma taxa de IRS de 10% aos pensionistas estrangeiros. A medida é uma das propostas de alteração apresentadas pelos socialistas ao Orçamento do Estado e prevê a eliminação a isenção total da tributação de rendimentos sobre estes pensionistas, propondo uma taxa de 10% sobre os rendimentos de pensões estrangeiras auferidas por residentes não habituais.

Sem efeitos retroativos, a regra será apenas destinada a pedidos futuros, não afetando quem se mudou para Portugal com a norma anterior ou quem esteja em vias de o fazer, ainda com o atual regime de tributação como referência.

A proposta dos socialistas salvaguarda que quem já esteja a beneficiar do regime o mantenha pelo período que lhe falte até esgotar os 10 anos previstos.



Na prática, a proposta altera o regime dos residentes não habituais (RNH) criado em 2009, durante a crise financeira, e que isenta, entre outros benefícios, isenta os pensionistas estrangeiros de pagarem imposto em Portugal durante dez anos.



Reportagem: Portugal é "terra de adopção" para franceses que procuram vantagens fiscais Marie e Yvon Meillarec tiveram a ideia de comprar um apartamento em Portugal porque começaram a ouvir dizer que se tratava de "uma terra de adopção para os franceses a nível fiscal".

"Os estrangeiros com o estatuto de residente não habitual deixam de estar isentos de impostos e ficarão sujeitos a uma taxa de 10% sobre os seus rendimentos", afirmou, em conferência de imprensa Ana Catarina Mendes, líder do grupo parlamentar socialista.

A proposta do PS contempla que a medida seja aplicada “sem prejuízo de opção pelo englobamento e da eliminação da dupla tributação internacional”.

Além disso, cita ainda o Dinheiro Vivo, os socialistas propõem que sejam "reajustados os requisitos de isenção para os rendimentos do trabalho (dependente e independente) obtidos no estrangeiro por residentes não habituais, exigindo-se a tributação efetiva no Estado da fonte do rendimento”, acrescenta a proposta.

Reformulado em 2012, o regime do RNH permite, por um lado, aos trabalhadores com profissões consideradas de elevado valor acrescentado a possibilidade de beneficiarem de uma taxa especial de IRS de 20% e aos reformados com pensões pagas por outro país a possibilidade de gozarem de isenção do pagamento de IRS – caso exista um Acordo de Dupla Tributação e este confira ao país de residência (Portugal) o direito de a tributar.



Há mais de 9.500 reformados a beneficiar do regime de residente não habitual em Portugal O regime de residentes não habituais é um benefício fiscal que se destina a profissionais altamente qualificados e a pensionistas (sejam eles estrangeiros ou portugueses) que queiram instalar-se em Portugal.

A isenção de impostos sobre os rendimentos a pensionistas residentes não habituais, durante uma década, atraiu a Portugal, nos últimos anos, milhares de reformados oriundos de vários países europeus, como a França, Reino Unido ou Itália. A condição para beneficiarem deste regime é que residirem em território português, pelo menos seis meses por ano.



Limitação dos "vistos gold"

O PS quer ainda limitar a concessão de "vistos gold", que têm impacto sobretudo no setor imobiliário, e exclui-los das regiões de Lisboa e Porto, concedendo-os apenas a quem investir em municípios do interior ou nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

O fim dos 'vistos Gold' para estrangeiros de países terceiros à União Europeia que invistam 500 mil euros em Portugal é reclamado há muito por vários setores, não só pela pressão que têm exercido no mercado imobiliário das duas principais cidades do país - setor preferencial do seu investimento -, aumentando exponencialmente os preços da habitação, como pelas possíveis ligações a atos de corrupção, como branqueamento de capitais.