Prolongamento do desemprego parcial. Não despedir deverá ser uma das condições

Diana ALVES

Ouvido esta manhã pela RTL, Dan Kersch avançou que o Governo dará particular atenção aos setores da Horesca, organização de eventos e turismo, que terão um acesso facilitado à medida. Mesmo assim, empresas de outros ramos também poderão beneficiar da ajuda, mas mediante algumas condições. Não avançar com despedimentos, ter um plano de manutenção do emprego ou um plano de retoma deverão ser algumas delas.

Tal como o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou durante o discurso dobre o Estado da Nação, Dan Kersch reiterou esta terça à RTL que o modelo em vigor, criado para apoiar as empresas afetadas pela crise sanitária, será prologando para além do dia 31 de dezembro, adiantando que a nova data limite será decidida em conjunto com os parceiros sociais.

Embora haja ainda muitos pontos por esclarecer, o ministro do Trabalho insistiu que "o Governo não quer investir em empresas onde os trabalhadores não têm futuro". O setor da Horesca, por exemplo, já reivindicou que o regime seja prolongado pelo menos até junho do próximo ano.

Numa entrevista recente à Rádio Latina, o secretário-geral da federação disse que sem este tipo de ajuda por parte do Estado muitas empresas do setor serão forçadas a fechar as portas.



