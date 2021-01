O período dos pedidos de desemprego parcial para o mês de março começam assim mais tarde, a 2 de fevereiro.

Prolongado prazo para pedir desemprego parcial para o mês de fevereiro

Susy MARTINS

As empresas que foram obrigadas a fechar as portas por ordem do Governo para limitar a propagação do novo coronavírus têm direito a um prazo suplementar para fazer o pedido de acesso ao desemprego parcial para o mês de fevereiro.

A decisão foi tomada, esta terça-feira, na reunião do Comité de Conjuntura. Com este prolongamento, as empresas afetadas que ainda não fizeram o pedido, poderão fazê-lo excecionalmente até 1 de fevereiro, inclusive.

A medida diz respeito ao setor da Horeca que se encontra de portas fechadas desde novembro passado por imposição do Governo de forma a conter a pandemia. O setor tem demonstrado o seu descontentamento através de manifestações nas ruas, dizendo não compreender em que dados científicos o Executivo se baseia para manter o setor de portas fechadas.



Restauração. E, ao terceiro sábado, o protesto duplicou Pelo terceiro sábado consecutivo, o centro da capital encheu-se com a manifestação do setor Horeca. Desta vez vieram mais de 400 pessoas, o dobro da semana passada. Depois do anúncio governamental de sexta feira, que mantém os restaurantes fechados até 21 de fevereiro, a palavra de ordem era "não nos deixem morrer".

Os formulários devem ser preenchidos através da plataforma MyGuichet.lu, sendo que o Estado reembolsa 100% do total das horas que não foram trabalhadas durante o encerramento. Até à altura, o Comité de Conjuntura acordou o direito ao desemprego parcial para o mês de fevereiro a 4.245 empresas, abrangendo mais de 34 mil trabalhadores. Um aumento de cerca de 2 mil trabalhadores em comparação com o mês de janeiro.

Como consequência deste prolongamento, o período para os pedidos de desemprego parcial para o mês de março arrancam a 2 de fevereiro e terminam a 12 de fevereiro.

