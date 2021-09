A empresa francesa Thales Alenia Space anunciou a criação de um centro de competência digital no Luxemburgo. Segundo refere a empresa no seu site, este projeto conta com o apoio do Ministério da Economia do Grão-Ducado e da Agência Espacial do Luxemburgo enquadrando-se na estratégia espacial e digital do país.

Programa de investigação

Thales Alenia Space anuncia criação de centro de competência digital

Henrique DE BURGO A empresa francesa Thales Alenia Space anunciou a criação de um centro de competência digital no Luxemburgo. Segundo refere a empresa no seu site, este projeto conta com o apoio do Ministério da Economia do Grão-Ducado e da Agência Espacial do Luxemburgo enquadrando-se na estratégia espacial e digital do país.

A Thales Alenia Space, especialista em sistemas de informação para as indústrias aeroespacial e de segurança, e o antigo ministro da Economia, Etienne Schneider, assinaram no ano passado um memorando de entendimento para a criação deste centro.

Um dos primeiros objetivos do centro consiste em contribuir para o desenvolvimento da linha de produtos do setor dos satélites que fazem parte do programa de investigação da Agência Espacial Europeia.

Entre as principais tarefas, a Thales Alenia Space Luxemburgo (com sede na Rue de Rollingergrund, n° 63, na capital) vai centrar-se no desenvolvimento de réplicas digitais de objetos e soluções digitais que visam a exploração de dados de observação espacial.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.