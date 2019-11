Com o (ligeiro) aumento do número de desempregados verificado no mês passado, ter formação global em Gestão é uma mais valia para arranjar emprego no Grão-Ducado.

Profissões ligadas à gestão e finanças são as mais procurados no Luxemburgo

Segundo um dos mais recentes relatórios da ADEM, as profissões ligadas às áreas finançeira e de gestão são as mais procuradas no país.

No Luxemburgo, o desemprego subiu ligeiramente no último mês, tendo-se registado a 31 de outubro de 2019 um total de 15.036 pessoas residentes no país inscritas sem trabalho, uma subida de 1.8%.

Em relação aos não residentes, o número de desempregados inscritos era de 2.378, na mesma data, o que significa uma descida de 8,5% num ano.



Segundo os números do Statec a taxa de desemprego é agora de 5,3%.



No mesmo relatório, o Statec revelou ainda quais as dez profissões mais procuradas no Grão-Ducado:

- Auditores de controlo contabilístico e financeiro (158)

- Comptabilistas (137)

- Informáticos (126)

- Secretariado (91)

- Aconselhamento jurídico (90)

- Cozinheiros (81)

- Restauração (77)

- Vigilância e segurança priviva (74)

- Limpezas (71)

- Técnicos de sistemas de informação (62)

