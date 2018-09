Os professores no Luxemburgo são os que mais ganham no conjunto dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). O organismo liderado por Angel Gurría divulgou hoje o estudo 'Education at a Glance' onde analisa o setor do ensino e faz uma avaliação por país.

Professores no Luxemburgo são os mais bem pagos da OCDE

Um dos aspetos analisados foram os salários dos professores no Luxemburgo, os mais elevados dos países da OCDE. Um professor dos primeiros anos do ensino secundário pode esperar ganhar cerca de 68,8 mil euros no início de carreira, montante que sobe para quase 120 mil euros por ano no topo de carreira. O valor inicial é mais do dobro dos 28,7 mil euros recebidos nos países da OCDE. Aqueles montantes são os mais altos em relação a outros professores nos países da OCDE, mas também a trabalhadores com formação superior noutros setores de atividade.

O Luxemburgo gasta 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em instituições de ensino em 2015, abaixo dos 3,5% da média. Daquele total, os pagamentos aos docentes no Luxemburgo representam 76% do total da despesa.