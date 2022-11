Desde há 15 anos que o custo do cabaz alimentar não aumentava tanto, como em outubro. Saiba quais os alimentos que estão muito mais caros.

Economia 2 min.

Preços

Produtos alimentares sofrem grande aumento no Luxemburgo

Redação Desde há 15 anos que o custo do cabaz alimentar não aumentava tanto, como em outubro. Saiba quais os alimentos que estão muito mais caros.

O custo de vida continua a aumentar no Luxemburgo e não são apenas os combustíveis que estão a ter aumentos acentuados. Também os produtos alimentares estão a sofrer as consequências do aumento dos combustíveis. Isso mesmo revela o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de outubro, calculado pelo Statec.

Se na comparação mensal os produtos alimentares sofreram um aumento de 1,7% em relação a setembro, na comparação anual, o cabaz alimentar está 10% mais caro do que no ano passado. Esta é a "mais forte progressão de preços mensal desde outubro de 2007", refere o Statec.

Em apenas um mês, as frutas e legumes aumentaram 5% e o pão e os cereais mais 2,7%. Juntamente com os produtos lácteos (+1,9%) estes foram os alimentos cujo preço mais subiu entre setembro e outubro. O preço da carne mantém-se estável.

Mesmo assim, há produtos cujo custo diminuiu em relação ao mês passado, nomeadamente os mariscos congelados, em que o preço caiu 5,3% e o azeite que custa menos 1,6%.

No geral, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de outubro revelou uma subida de 0,9% em relação ao mês anterior. E isto, deve-se à forte subida do preço dos combustíveis, um aumento de 8,8% e ao encarecimento contínuo do cabaz alimentar, explica o Statec.

Index. Por que é que os preços da habitação não são tidos em conta? A indexação dos salários e pensões depende da evolução dos preços, mas os da habitação não contam. Saiba porquê.

Combustíveis sobem em flecha

O acentuado aumento dos preços dos produtos petrolíferos é notório. Em relação a outubro do ano passado custam mais 35,2%. " Ir à bomba é mais caro para os condutores. Em relação ao mês anterior, os preços subiram 7,0% para o diesel e 5,1% para a gasolina. O preço do óleo de aquecimento subiu 8,6% e o do gás de cidade ganhou uma média de 13,6% em outubro", informa o Statec, lembrando que os acordos da tripartida que limitaram a subida do preço de gás conseguiram ter um efeito moderador.

Se esta tendência de aumento dos combustíveis se mantiver, e se o euro continuar a desvalorizar em relação ao dólar a situação será crítica para muitas famílias no Luxemburgo.

'Index'. Três aumentos salariais previstos para 2023 As projeções do Statec divulgadas esta segunda-feira estimam que poderá haver uma indexação adicional para o ano. Duas das parcelas são seguras.

Neste cenário, o Statec prevê que haja necessidade de uma terceira indexação salarial adicional em 2023, pelo quarto trimestre. Recorde-se que dois aumentos salariais estão já previstos, o primeiro em janeiro de 2023 e o segundo no mês de abril.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.