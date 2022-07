Em junho passado foi registado um recorde de ofertas de emprego na ADEM.

ADEM

Procura emprego no Luxemburgo? As áreas com mais ofertas

A 30 de junho a Agência para Desenvolvimento do Emprego (ADEM) tinha 13.599 vagas de emprego por preencher, Um valor recorde no Luxemburgo.

Entre as áreas com mais ofertas estão a informática, contabilidade e restauração. Veja as 10 áreas com mais ofertas em junho, na tabela abaixo:





