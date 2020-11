Só em França, a empresa prevê despedir entre 400 a 500 pessoas, "principalmente diretores e gestores"

Primeiro os diretores. Danone ameaça cortar até 2 mil postos de trabalho

Nem a Danone escapa à crise desencadeada pela pandemia. Até 2023 o gigante alimentar prevê amealhar mil milhões de euros, com os despedimentos que prevê não só em França como no resto do mundo. Cerca de 2 mil trabalhadores estão em risco, confirmou esta segunda-feira o CEO, Emmanuel Faber. "Em França serão 400 a 500 pessoas, principalmente diretores e gestores". O objetivo, diz, é "simplificar a organização", regressar ao crescimento e aumentar a rentabilidade.

Atualmente com 100 mil trabalhadores, a Danone prevê "uma redução dos seus custos gerais e administrativos de 700 milhões de euros, representando cerca de 20% dos custos estruturais da empresa". A poupança chega ainda às infraestruturas com o plano de "fundir" a sede mundial, em Paris, com as instalações dos subúrbios da capital, em Rueil-Malmaison.

Numa aposta no futuro, com menos trabalhadores previstos, o grupo francês também quer apostar na digitalização e na robotização das fábricas com "novas fontes de produtividade industrial que tornarão possível reduzir o custo dos produtos vendidos em 300 milhões de euros", abre o jogo o comunicado. "Este plano visa colocar a Danone de novo no caminho do crescimento rentável que sempre desfrutou", reitera a administração.

Queda em bolsa

Apesar dos supermercados, em todo o mundo, terem mantido sempre as portas abertas, a faturação diminuiu, depois da loucura inicial. Além dos balanços das grandes superfícies, prova disso é também as quebras na faturação das empresas de distribuição. Mesmo gigantes, como a Danone, caíram ao ritmo da diminuição da confiança da população em geral.

Em bolsa, as ações da empresa valiam, há um ano, 75 euros, caindo para 46 no final do mês de outubro. Depois anúncio da reestruturação, por volta das 11h30 da manhã na Bolsa de Paris, a cotação das ações subiu 1,33% para 51,80 euros, num mercado em alta de 0,74%.

Para o CEO da Danone, a pandemia "soa como um aviso" já que, defende, "os choques externos e a volatilidade dos nossos ambientes devem levar à criação de uma margem de segurança", um "piso" abaixo do qual a rentabilidade não deve cair para ter "espaço de manobra" para investir.

Nesse sentido, espera um regresso ao "crescimento rentável" na segunda metade de 2021, e um regresso a uma "margem pré-covid" de mais de 15% até 2022. Em 2020, a margem operacional do grupo - ou seja, o rácio entre os seus rendimentos operacionais e as suas vendas - deverá ser de 14%.

A culpa é dos acionistas

A Danone já tinha estabelecido o princípio da reestruturação no mês passado. Na reação, a federação francesa da indústria alimentar admite que tal cenário não estaria em cima da mesa, caso os acionistas tivessem renunciado a parte dos seus dividendos", sublinhando que os cortes de postos de trabalho deverão liquidar 25% da mão-de-obra da sede da empresa em França.

No total, os patrões embolsaram cerca de 1,5 mil milhões de euros, relativos aos lucros registados no pré-covid do ano passado.

Citado pela AFP, o dirigente sindical Denis Enfert acusa a Danone de embarcar numa "corrida pela rentabilidade com a Coca e a Nestlé, que nunca conseguirá acompanhar", lamentando uma "corrida precipitada".

Em comunicado, a federação Fnaf-CGT descreve uma estratégia baseada em "produtos de alto valor acrescentado" - "produzindo menos e mais barato" - que, segundo ela, é "em detrimento dos volumes, empregos, potencial industrial e populações".





