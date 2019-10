O primeiro comboio de mercadorias que vai fazer a ligação entre Chengdu e o Luxemburgo já iniciou a viagem.

Primeiro comboio Chengdu-Luxemburgo já saiu da China

Diana ALVES O primeiro comboio de mercadorias que vai fazer a ligação entre Chengdu e o Luxemburgo já iniciou a viagem.

O comboio deixou a cidade chinesa no sábado, devendo chegar ao terminal multimodal de Bettembourg-Dudelange daqui a duas semanas. Trata-se de um teste que acontece cerca de seis meses depois de o primeiro comboio ter feito o percurso inverso – Luxemburgo-Chengdu.

O comboio vai percorrer 10.000 km, atravessando quatro países antes de chegar a Bettembourg.

A partida aconteceu no sábado, numa cerimónia oficial na estação de Chengdu Qingbaijang na qual esteve presente o vice-primeiro-ministro e ministro da Mobilidade, François Bausch.

Segundo dados disponibilizados pelo Governo, 6.300 comboios circularam entre a Europa e a China em 2018, um aumento considerável face aos 3.600 contabilizados no ano anterior. Para este ano, o número deverá superar os oito mil, de acordo com as previsões.

E é aqui que o Luxemburgo quer entrar em cena. O Executivo acredita que “o fim do embargo russo a certos tipos de produtos em trânsito e a necessidade de servir melhor o território europeu (nomeadamente França, Espanha, Portugal e Itália)” constituem “verdadeiras oportunidades” para posicionar o terminal de Bettembourg-Dudelange como uma porta de entrada para a Europa ocidental e do sul.

As conversações entre Chengdu e o Grão-Ducado com vista à criação de uma ligação ferroviária direta e frequente ganharam forma em outubro do ano passado, depois de a cidade chinesa ter feito saber que está à procura de novos parceiros europeus.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.