Contactado na quinta-feira, um porta-voz do Tribunal de Contas Europeu confirmou que desde a descoberta destas fraudes, "iniciadas por denunciantes", os sistemas de controlo foram reforçados.

Primeiro caso de fraude no Tribunal de Contas Europeu

Karel Pinxten, antigo ministro belga e membro do watchdog do orçamento da UE entre 2006 e 2018, foi condenado na quinta-feira pelo Tribunal Europeu de Justiça da União Europeia (TJUE), sendo despojado de dois terços da sua pensão da UE na quinta-feira por "violar as obrigações do seu gabinete".

Por ter realizado uma atividade "não declarada e ilegal" no órgão dirigente de um partido político, "abusou" dos recursos do Tribunal de Contas "para financiar atividades não relacionadas com as funções de um membro desta instituição", utilizando um cartão de combustível "para comprar combustível para veículos pertencentes a terceiros" e para criar "um conflito de interesses numa relação com o chefe de uma entidade auditada".

No acórdão, que impõe o cancelamento de dois terços da sua pensão, os juízes europeus sancionaram "faltas de gravidade significativa" por parte de um antigo ministro belga, membro do Tribunal de Contas entre março de 2006 e abril de 2018.

Um funcionário europeu que não cumpriu "os mais altos padrões de comportamento", nem "deu sempre precedência ao interesse geral da União Europeia não só sobre os interesses nacionais, mas também sobre os interesses pessoais". Em causa estão contas de despesas no valor de cerca de 470.000 euros que não estão devidamente ligadas às suas funções europeias.

Estas incluíram viagens a Cuba e Suíça, a sua participação em numerosas reuniões, recepções e festas com líderes empresariais da sua região (Limburgo) e despesas relacionadas com recepções realizadas na sua casa. Todas estas "irregularidades" tinham "em grande medida contribuído para o seu enriquecimento pessoal", observaram os magistrados europeus. Este comportamento causou "danos significativos não só financeiramente, mas também à imagem e reputação" do Tribunal de Contas Europeu com sede no Luxemburgo.

Contudo, os juízes do Kirchberg temperaram a sua decisão dizendo que a qualidade do trabalho de Karel Pinxten no Tribunal de Contas não estava em questão e que o seu comportamento se tornou possível devido "à imprecisão das regras internas" e "às deficiências dos controlos postos em prática".

O caso, o primeiro do seu género dentro da instituição europeia, poderia também ter consequências nos próximos meses, uma vez que o ministério Público luxemburguês tinha sido apreendido na altura da investigação interna. Uma análise "que também cobriu os outros membros do Tribunal e que não encontrou mais nada", disse o porta-voz.



Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort



