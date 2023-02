Próxima semana vai de ser de frio na Europa, mas especialistas apontam um fevereiro com temperaturas suaves que poderão continuar a contribuir para a redução do consumo de gás.

Previsão de fevereiro ameno pode trazer nova poupança no consumo de gás

Apesar da vaga de frio que deverá atingir grande parte da Europa na próxima semana, as temperaturas em fevereiro deverão ser mais amenas que o habitual e isso continuará a ter impacto no consumo de gás e nas reservas desta fonte energética.

Segundo as previsões da Maxar e da Atmospheric G2, citadas pela Bloomberg, a partir da próxima quarta-feira as temperaturas vão cair abaixo do normal de Roma a Estocolmo, passando por Berlim, mas estima-se que a maior parte do mês de fevereiro seja mais quente que o normal para a época.

A confirmarem-se as previsões, isso ajudará a manter a procura de aquecimento relativamente reduzida nas últimas semanas deste inverno e permitirá manter as reservas de gás bem abastecidas.

De acordo com a Bloomberg, as instalações de armazenamento subterrâneo do continente [europeu] estão atualmente a cerca de 73% da capacidade - o valor mais alto para esta época do ano desde 2010 - graças, sobretudo, ao clima ameno registado durante este inverno.

"A nossa previsão para fevereiro é de um mês mais ameno que o normal em toda a Europa", avança Amy Hodgson, chefe das operações meteorológicas no Atmospheric G2.

Em janeiro, Luxemburgo reduziu consumo de gás natural em 25% Resultado ultrapassa largamente a meta de 15% de redução do consumo de gás natural, estabelecida em agosto de 2022 pela UE.

As temperaturas anormalmente quentes na Europa - apesar de revelarem os impactos negativos das alterações climáticas - ajudaram a fazer recuar, nas últimas semanas, os preços do gás para níveis inferiores aos observados antes da invasão russa da Ucrânia. E, dessa forma, atenuaram também, para já, os receios de um aumento da inflação e de uma recessão económica em vários países europeus.

Frio pode voltar de repente

Apesar do aquecimento global estar a ajudar às contas dos Estados em matéria de poupança de gás, os meteorologistas estão atentos ao chamado aquecimento súbito da estratosfera, ou SSW, na sigla em inglês, um evento meteorológico extremo que, no limite, pode causar uma queda abrupta da temperatura e uma vaga de frio no hemisfério norte.

De acordo com alguns especialistas citados pela Bloomberg, já podem ser observados sinais de aquecimento súbito da estratosfera, no entanto, as preocupações sobre o impacto que esse aquecimento possa ter ainda são reduzidas. Tanto o Met Office como o Maxar afirmam que essa situação de SSW não é suscetível de ter uma influência nas condições meteorológicas atuais. No entanto, esse efeito pode estar a ser apenas adiado e manifestar-se mais tarde, no final do mês.

Preços de energia caem, mas faturas dos consumidores continuam altas "Impostos", "aumento dos custos de transporte", "mão de obra" são custos adicionais que as empresas fornecedoras de energia estão a imputar na conta final que chega ao consumidor.

"Atualmente, estamos a passar por um período de aquecimento na estratosfera", aponta Amy Hodgson. "Contudo, não se prevê que este calor anómalo se propague através da atmosfera", acrescenta.

Na Alemanha, as previsões também são de um fevereiro com temperaturas mais suaves. O serviço de meteorologia alemão Deutscher Wetterdienst (DWD) espera que a tendência de tempo ameno, a nível nacional, prevaleça durante as próximas quatro semanas, ainda que acompanhada de chuva e vento.

A semana que se segue é, como referido, ainda bastante fria e no Luxemburgo haverá uma descida pronunciada das temperaturas já a partir de domingo, segundo as previsões do Meteolux, com as mínimas a atingirem os valores negativos a partir de terça-feira e as máximas a poderem ficar-se pelos 2ºC já na segunda-feira.

Mas se após esta vaga de frio as temperaturas subirem para valores mais amenos e até acima do habitual, como descrito pelos especialistas citados pela Bloomberg, o consumo de gás no Grão-Ducado poderá seguir a tendência de redução que se tem verificado desde o outono, devido a temperaturas mais quentes que o normal para a época.

No passado mês de janeiro, a redução do consumo de gás natural no Luxemburgo foi de 25,5% em comparação com o período de referência dos anos 2017 a 2022, e muito acima da meta de 15% de redução do consumo de gás natural, estabelecida em agosto de 2022 pela União Europeia e à qual o governo luxemburguês aderiu.



(Com Bloomberg)





