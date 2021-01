Os preços na produção industrial registaram uma queda de 0,5% no Luxemburgo no mês de novembro de 2020, quando comparado com igual período de 2019.

Preços na produção industrial luxemburguesa caem 0,5% em novembro

Henrique DE BURGO Os preços na produção industrial registaram uma queda de 0,5% no Luxemburgo no mês de novembro de 2020, quando comparado com igual período de 2019.

Os dados, divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat, revelam que a diminuição no Grão-Ducado foi menos acentuada que os -1,9% na zona euro e os -1,8% na União Europeia (UE).

Melhor que o Luxemburgo está a Hungria, que foi o único Estado-membro em terreno positivo, com um aumento de 1,1%. República Checa (-0,1%) e Eslováquia (-0,2%) são os outros países com melhores resultados que o Grão-Ducado.

Já na variação em cadeia, em comparação com o anterior mês de outubro, o Grão-Ducado apresenta um aumento de 0,6%, sendo o sexto país com a maior recuperação, ultrapassando a média comum da Zona Euro e da UE, de 0,4%.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.