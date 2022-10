Limite do preço do gás no Luxemburgo, aumento dos vales de refeição em França. São várias mudanças que acontecem no início do mês no Grão-Ducado e na Grande Região.

Economia 3 min.

Grande Região

Preços e leis. O que muda a partir de outubro no Luxemburgo e países vizinhos

Redação Limite do preço do gás no Luxemburgo, aumento dos vales de refeição em França. São várias mudanças que acontecem no início do mês no Grão-Ducado e na Grande Região.

(mm com AFP)



Tradicionalmente, o início do mês de outubro é sinónimo de mudanças na carteira e de aplicação de novas leis.

Um limite máximo para o preço do gás no Luxemburgo, uma subida do limiar máximo diário dos vales de refeição em França, um aumento das taxas sociais na Bélgica, etc. Aqui está uma panorâmica das principais mudanças a 1 de Outubro no Grão-Ducado e seus vizinhos.

No Luxemburgo

Na quarta-feira, governo, patrões e sindicatos assinaram um novo acordo na sequência da reunião tripartida sobre os preços da energia. O pacote de medidas acordado nessa série de encontros foi validado esta sexta-feira pelo Conselho de Ministros e as mudanças começam já em outubro.

Xavier Bettel. "Estas soluções permitem responder à atual emergência" O Primeiro-Ministro congratulou-se com as negociações levadas a cabo com os parceiros sociais.

Entre estas medidas encontra-se a limitação dos preços do gás. A partir deste mês, os aumentos no gás não irão além dos 15%.

Em novembro, será aplicado um desconto de 15 cêntimos a cada litro de óleo para aparelhos de aquecimento. E em janeiro de 2023 os preços da eletricidade serão congelados para evitar subidas.

Em França

Não é apenas no Luxemburgo que há mudanças a partir deste mês. Em França, uma das principais alterações a assinalar em outubro é o aumento do limite diário dos vales de refeição, que passam de 19 para 25 euros por dia, conforme foi anunciado pelo governo em julho passado.

Esta "revalorização permanente" deste vale de pagamento visa ajudar a cobrir o aumento do preço dos produtos alimentares.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Por outro lado, também a taxa máxima legal para empréstimos à habitação, passou, desde ontem, de 2,57% para 3,05%, nos empréstimo de 20 anos ou mais, tal como tinha sido divulgado pelo Banque de France. Esta taxa destina-se a proteger os cidadãos de condições de empréstimo abusivas, limitando todas as taxas relacionadas com o empréstimo imobiliário.

Inflação a 10% na zona euro coloca pressão sobre líderes europeus Analistas ouvidos pela AFP, consideram que o ritmo a que a inflação tem subido não irá abrandar nos próximos meses e que as respostas da UE têm sido lentas.

Ontem entrou também em vigor o passaporte de prevenção, que contém as qualificações obtidas pelos trabalhadores no contexto da formação relacionada com a saúde e segurança no trabalho.

Outra das mudanças prende-se com as horas extras trabalhadas e os dias de folga, que terão uma redução fixa nas contribuições do empregador. A medida aplica-se a empresas com 20 a 249 trabalhadores e define 1,50 euros por hora extraordinária.



Na Bélgica

Na Bélgica, desde ontem que as tarifas sociais do gás e da eletricidade estão mais caras, subindo, respetivamente, para 9,9% e 7,8%. A tarifa social, cujo aumento é limitado, está reservada a determinadas categorias de pessoas ou agregados familiares, como os titulares de rendimentos de integração, os inquilinos de habitação social ou os beneficiários da garantia de rendimentos para idosos (Grapa).

Euribor. Prestação da casa sobe entre 89 e 202 euros em outubro A prestação da casa paga pelos clientes bancários no crédito à habitação vai subir em outubro entre 89 e 202 euros nos contratos indexados à Euribor a três, seis e 12 meses, segundo a Deco.

Várias mudanças também entram em vigor no código da estrada. Uma das mudanças tem a ver com a possibilidade de criar uma faixa central. Se uma faixa de rodagem não for suficientemente larga para acomodar uma ciclovia em cada sentido e o layout for adequado, será reservada uma faixa central única para veículos motorizados. Em ambos os lados, haverá uma área segura que será reservada para os ciclistas.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Por fim, devido ao contínuo aumento dos preços da energia, os bancos vão permitir a partir deste mês um adiamento geral dos pagamentos de empréstimos à habitação. Este adiamento pode ser solicitado entre 1 de outubro de 2022 e 31 de março de 2023, inclusive. No entanto, se nenhum reembolso de capital tiver que ser feito a 12 meses, os juros permanecem devidos.

Artigo original publicado no Virgule.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.