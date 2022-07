Se comprou um pacote de viagem para estas férias, fique atento aos preços dos combustíveis. É que pode vir a ter de pagar mais. Ou menos.

Preços dos combustíveis. Operadores turísticos só podem aumentar tarifas em alguns casos

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) alerta os consumidores para os seus direitos no que respeita aos preços dos combustíveis e às viagens de avião, em altura de férias.



A entidade de defesa do consumidor alerta que, no caso de pacotes de viagem, os operadores só podem aumentar as tarifas alegando a escalada dos preços dos combustíveis em alguns casos: se o contrato entre operador e cliente estipular expressamente essa possibilidade, quer em caso de subida como de descida do preço.



Nessas situações, se houver uma diminuição do preço depois de o contrato ter sido finalizado e antes do início da viagem, o cliente tem direito a uma redução do preço.

Em contrapartida, se os preços dos combustíveis aumentarem, a mexida no preço do pacote de viagem "deve ser notificada ao cliente de forma clara e compreensível, acompanhada de uma justificação e de um cálculo, pelo menos 20 dias antes da partida", esclarece a ULC.

Se o aumento exceder 8% do preço total do pacote, o viajante pode neste momento rescindir o contrato com o operador, sem custos adicionais, tendo também direito a reaver eventuais despesas já pagas.

Voo cancelado ou atrasado? Saiba o que pode exigir Em caso de impedimento de embarque, cancelamento ou atraso no voo, os passageiros têm direito a compensações e indemnizações. Veja quais são.

Voo cancelado. Quais os direitos?

Se vai viajar de avião e o seu voo for cancelado, saiba que tem direitos. Se o voo partir de um país da União Europeia (UE) e for cancelado pela companhia aérea, seja ela qual for, a transportadora está obrigada a prestar assistência ao passageiro. O mesmo se aplica a voos de países fora da UE operados por companhias europeias.

Num comunicado dirigido à imprensa, a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) lembra que, naqueles casos, a companhia está obrigada ou a reembolsar o custo do bilhete ou a colocar o passageiro noutro voo, com condições semelhantes às do voo inicial, o mais rapidamente possível ou numa dada que seja conveniente para o passageiro.

No caso do passageiro que precisa de ser colocado noutro voo que o leve ao destino final, a transportadora tem de assegurar refeições, alojamento e transporte de e para o hotel, se o voo não for no mesmo dia.

A ULC sublinha ainda que, em alguns casos, quando o cancelamento não se deve a "circunstâncias excecionais", o passageiro pode ter direito a uma indemnização suplementar consoante a distância da viagem. O mesmo aplica-se em caso de atrasos significativos.

Se se tratar de um pacote de viagem e a operadora fizer alterações significativas, o cliente tem o direito de não aceitar e de pedir para anular a viagem e ser integralmente reembolsado, sem qualquer custo adicional.

