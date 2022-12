A taxa CO2 sobe mais cinco euros por tonelada face a 2022, já a partir de dia 1, e o aumento vai refletir-se no valor da gasolina e do gasóleo.

Preços dos combustíveis no Luxemburgo sobem no início de janeiro

O dia 1 de janeiro marca o início de um novo ano e, como é habitual, é acompanhado pela subida de preços, rendimentos e também de impostos. Entre os aumentos que começam a ser aplicados, no Luxemburgo, logo no primeiro dia de 2023 está o da taxa CO2, que se refletirá no preço do combustível e no óleo para aquecimento.

Segundo a RTL, a taxa CO2 subirá mais cinco euros por tonelada face a 2022. Quando entrou em vigor, em 2021, custava 20 euros por tonelada, tendo subido para 25 euros por tonelada em 2022. Em 2023, o valor será de 30 euros por tonelada.

Com esta subida e mesmo tendo em conta a redução do IVA, o impacto nos combustíveis fará subir o preço do gasóleo, gasolina e óleo para aquecimento, segundo as contas do Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL). A redução do IVA terá "um impacto mínimo nos preços finais nas estações de serviço", refere o organismo citado pela RTL.

Com o aumento da taxa de CO2, a partir de dia 1 de janeiro o preço por litro de combustível deverá aumentar cerca de 1,2 cêntimos. No gasóleo, a subida deverá ser de 1,4 cêntimos por litro.

