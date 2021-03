Desde o início do ano, não houve uma semana em que as estações de serviço não tenham sido obrigadas a rever as suas tarifas em alta. Os preços pré-crise covid-19 não tardarão a voltar às bombas.

Preços dos combustíveis estão a subir e a voltar a valores pré-pandemia

Desde o início do ano, não houve uma semana em que as estações de serviço não tenham sido obrigadas a rever as suas tarifas em alta. Os preços pré-crise covid-19 não tardarão a voltar às bombas.

Com residentes e residentes fronteiriços convidados a permanecerem em casa, atividades paradas, a primavera de 2020 foi marcada por uma descida espetacular nas necessidades de combustível. E se a diminuição atingiu os volumes exigidos, a recessão também resultou numa queda impressionante dos preços: o gasóleo caiu para 0,83 euros/litro em abril, e o SP95 para 0,89 euros... Um ano depois, a covid-19 ainda continua, mas a tendência no último trimestre, no que toca aos preços dos combustíveis, tem sido exatamente a oposta.

Jean-Marc Zahlen, Secretário-Geral do Grupo do Petróleo do Luxemburgo explica porquê.

A que podemos atribuir este aumento acentuado dos preços das bombas em 2021?

Já a partir de 1 de Janeiro, as tarifas tiveram de integrar o imposto sobre as emissões de carbono introduzido pelo governo luxemburguês. É certo que os preços tinham aumentado desde o outono, mas o impacto deste aumento foi significativo: +5 cêntimos por um litro de gasóleo, +4 cêntimos no lado da gasolina. E este imposto permanecerá em vigor independentemente da evolução dos preços do petróleo. Em 2022, 2023 estão previstos mais aumentos. Tem, portanto, um peso estrutural constante. Para este ano, não foi anunciado até à data qualquer novo aumento dos impostos especiais de consumo. No entanto, 40 a 50% do preço fixado depende também da evolução do preço por barril de brent e das cotações no mercado mundial. Sem dúvida, com o relançamento da atividade económica, a OPEP e os principais produtores reviram as suas tarifas. O preço de um barril de brent (70 litros) chegou aos 70 dólares na segunda-feira. A 10 de dezembro, ainda eram apenas 50 dólares, depois 60 dólares no início de fevereiro. Uma aceleração que no Luxemburgo quase resultou em dez aumentos consecutivos.



Como é que as 238 estações de serviço do Luxemburgo se saíram nos últimos doze meses?

Diria que o negócio não está a ir tão mal em comparação com outros. Ao ver o abismo que se abrira em abril, Maio, havia pior a temer. No final, digamos que os volumes de combustível distribuídos caíram 20% no ano passado. Isto significa 1,7 mil milhões de litros de gasóleo vendidos (contra 2 em 2019) e 372 milhões de litros de gasolina (contra 500). Na verdade, este é um ano mau para todos os importadores. O que nos poupa é que o transporte internacional tem conseguido continuar, que não foram tomadas grandes restrições de tráfego e que a economia luxemburguesa tem conseguido recuperar gradualmente.

O recurso ao trabalho a tempo parcial afetou algumas estações do país?

Evidentemente, esta crise afetou também os nossos 3.000 empregados e os 1.000 empregos indiretos ligados à indústria petrolífera. Mas menos do que noutras profissões, no que diz respeito à transição para o trabalho a tempo parcial. Já que como atividade considerada essencial, nunca deixámos de trabalhar. Durante estes períodos em que outras empresas estavam paradas, muitos consumidores foram às nossas lojas para se abastecerem. Mais uma vez, isto ajudou a manter alguns sítios à altura dos padrões.

Mas para as estações próximas das fronteiras, que normalmente beneficiam do "turismo do combustível", o choque tem sido mais brutal. E a mudança para o teletrabalho a longo prazo por parte de muitos trabalhadores fronteiriços pesará muito nos próximos meses. Tanto mais que existe uma forte ligação entre a atividade comercial (tabaco, álcool, etc.) e a venda de produtos petrolíferos. O tráfego internacional de veículos pesados de mercadorias, por seu lado, parece manter-se a um bom nível.

Seja como for, o petróleo acabou. As vendas de veículos elétricos/híbridos estão a descolar, por isso vamos ter de adaptar o fornecimento de energia. Watts em vez de combustível...

Não creio que o fim das necessidades de diesel e sem chumbo esteja para breve. E mesmo que os condutores não deem por isso quando vêm encher os seus depósitos, as estações estão gradualmente a adaptar-se a essa nova mobilidade. Os operadores estão todos a equipar-se com estações de recarga elétrica quando não é a autoridade pública que está na dianteira, como em Berchem. Todas as companhias petrolíferas estão também empenhadas na neutralidade de carbono da sua atividade até 2050, e isso passa por este tipo de investimento.

