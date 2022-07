Preços de alimentos como o pão, carne e fruta continuam em alta, segundo o Statec.

Preços dos bilhetes de avião estão mais baixos

À medida que as férias de verão se aproximam para muitos é também provável que a inflação tenha um impacto na carteira dos viajantes. Em contraste com o preço das férias organizadas que aumentou substancialmente em 10,1% num mês os bilhetes de avião caíram em junho: 4,9% durante o mesmo período. Mas "permanecem 27,3% mais elevados do que em junho de 2021", nota o Statec no boletim mensal sobre a taxa de inflação no Luxemburgo.

No entanto, a queda mensal não é suficiente para compensar a tendência inflacionista geral. Segundo o instituto de estatísticas luxemburguês a taxa de inflação anual situa-se agora nos 7,4% em comparação com os 6,8% em maio.

Sem surpresas, o Statec refere ainda que o preço dos produtos petrolíferos continua a subir. "Em comparação com o mês anterior, os preços subiram 8,1% para o gasóleo e 11,1% para a gasolina", explica o instituto nacional de estatística.

Uma avaliação muito mais realista do que o último índice do organismo, que indicava uma queda no preço dos produtos petrolíferos em maio. Entre abril e maio, os preços dos produtos derivados do ouro negro caíram efetivamente 3,9%. Este declínio foi explicado por uma queda de 20% no preço do gás na capital.

Preços da fruta, carne e pão em alta

Os preços da fruta, carne e pão continuam em alta, contrariamente a outros produtos, como é o caso das bebidas alcoólicas, plantas e flores.

O aumento do custo de vida não escapou a ninguém nos últimos meses. E nenhum indicador nos permite dizer com certeza quando terminará esta inflação galopante, uma vez que os riscos de agravamento são elevados.

E embora não seja de esperar falta de produtos nas prateleiras dos supermercados luxemburgueses, o facto é que ir à caixa registadora continuar a doer muito para alguns. No geral, os preços dos alimentos subiram 1,2% em junho, em comparação com maio. "Entre os produtos que, entre maio e junho, tiveram maior impacto na tendência, encontramos fruta fresca (+2,8%), carne de aves (+3,7%), carne bovina (+1,6%) e pão (+2,6%)", escreve o Statec.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort. Editado pelo Contacto)

