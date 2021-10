A medida deverá ajudar a aliviar a tensão em torno do abastecimento energético na Europa, segundo o chefe de Estado russo.

Preços do gás na Europa caem após ordem de Putin para reforçar abastecimento

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou à Gazprom PJSC, esta quarta-feira, que se concentrasse no fornecimento dos seus locais de armazenamento europeus a partir de 8 de novembro, um dia depois de ter concluído o processo na Rússia, noticia esta quinta-feira a agência Bloomberg.

A medida deverá ajudar a aliviar a tensão em torno do abastecimento energético na Europa, segundo o chefe de Estado russo. Esta não é uma medida inédita, já que não é a primeira vez que o presidente russo faz descer os preços do gás, refere a agência.

O foco da Rússia na reconstrução de stocks domésticos de gás, combinado com as baixas taxas de armazenamento nas instalações da Gazprom na União Europeia, tornou-se uma grande preocupação para o mercado do continente, que se debate com uma escalada de preços na energia.

A Europa iniciou a estação fria com as reservas mais baixas em mais de uma década, uma vez que a Rússia manteve os fornecimentos limitados, enquanto a concorrência com a Ásia pelo gás natural liquefeito permanece intensa, explica Bloomberg.

Esta semana, o ministro luxemburguês da energia, Claude Turmes, apelou, na reunião extraordinária dos ministros da Energia da União Europeia (UE), a uma reavaliação do funcionamento do sistema de armazenamento de gás, no médio prazo e, a longo prazo, da estratégia de compra desta fonte de energia aos fornecedores no mercado europeu, mas também a uma avaliação da posição dominante de alguns intervenientes no mercado do gás, segundo noticiou, em comunicado, esta quarta-feira, o Ministério da Energia e Ordenamento do Território.

