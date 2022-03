O Luxemburgo precisa anualmente, no mínimo, de seis mil novas habitações. Mas atualmente só são construídas quatro mil.

Preços das casas aumentam 15% por ano no Luxemburgo

Susy MARTINS Os preços do alojamento têm aumentado cerca de 15% por ano desde 2018 no Grão-Ducado. Esta foi uma das conclusões da comissão parlamentar do Alojamento na Câmara dos Deputados.

Segundo a presidente da comissão, Semiray Ahmedova, a falta de matérias-primas tem sido mais um fator a agravar o problema da habitação no Grão-Ducado. Mas a falta de habitações no país é o principal motivo do aumento anual dos preços, nomeadamente desde 2018.

Na reunião com os deputados Ahmedova sublinhou que o Luxemburgo precisa anualmente, no mínimo, de seis mil novas habitações, mas atualmente só são construídas quatro mil. Conclusão: todos os anos faltam duas mil novas habitações, o que leva os preços a aumentar substancialmente.



Outra das conclusões é de que os preços imobiliários se têm homogeneizado no território. Com o passar dos anos, a diferença de preços entre a capital e o resto do país é cada vez mais reduzida.

O sul do país, por exemplo, viu o preço de venda por metro quadrado aumentar consideravelmente.

Com o aumento constante dos preços das casas no Grão-Ducado muitas pessoas têm optado por viver nos países vizinhos nos últimos anos. No entanto, o aumento da procura fez subir os valores também nas nas zonas fronteiriças, um dado testemunhado por vários portugueses numa reportagem do Contacto em fevereiro deste ano.



