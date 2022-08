Com os compradores a quererem mais espaço e estarem menos dispostos a esperar pela finalização de uma casa nova, os preços de habitações já disponíveis no mercado disparam.

Preços de casas existentes sobem mais rápido que os dos imóveis por construir

Heledd PRITCHARD Com os compradores a quererem mais espaço e estarem menos dispostos a esperar pela finalização de uma casa nova, os preços de habitações já disponíveis no mercado disparam.

Os preços das casas existentes estão a aumentar a um ritmo mais rápido do que os das moradias projetadas de raiz ou os apartamentos novos em construção.

Com base em dados do site imobiliário atHome, o custo da compra de uma casa que já existe no mercado cresceu mais do que o das novas construções durante o segundo trimestre de 2022. Mais concretamente, o aumento foi de 9% entre abril e junho, face ao mesmo período de 2021, enquanto os preços das casas em construção registaram uma subida de 6%.

A justificar este aumento está uma renovada procura por casas maiores, bem como o facto de os compradores quererem mudar depressa para a habitação que pretendem adquirir, não estando tão dispostos a esperar pela finalização das obras para se mudarem.

Pandemia acelerou procura

Tal como já tinha dito anteriormente o diretor da imobiliária JLL, Robby Cluyssen, desde o início da pandemia quem compra casa tem procurado um local para onde se possa mudar imediatamente e está menos propenso a esperar meses ou anos para que a nova casa esteja pronta.

"As pessoas querem mudar-se imediatamente. Estão fartas de estar num espaço pequeno", afirmou, acrescentando que a procura de apartamentos já construídos também está a crescer exponencialmente, mas a oferta não a acompanha.

A par disso, o custo dos materiais de construção como a madeira e o aço subiu desde a pandemia e agravou-se com a guerra na Ucrânia. Assim, os materiais necessários para construir novas casas passaram a custar até 20% mais do que antes, tornando as habitações novas menos competitivas face às já existentes.

Procura sobe fora da capital e preços aumentam

De acordo com o chefe de vendas da Engel & Völkers, Raymond Klein, as famílias também se estão a aventurar para longe da capital, em busca de uma casa maior com espaço exterior, uma vez que muitas continuam a trabalhar a partir de casa.

Essa procura tem tido reflexos diferenciados nos preços das casas nas diferentes regiões do país.

Segundo o portal imobiliário atHome, a região norte foi a que registou uma maior subida nos custos das moradias, com um aumento de 19% entre abril e junho, seguindo-se o sul, com 12%, e o centro com 10%.

Já em relação aos apartamentos, os preços subiram mais no oeste (16%), seguindo-se o sul (8%) e o leste (4%).

(Artigo publicado originalmente no Luxembourg Times e editado pelo Contacto.)

