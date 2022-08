Transportes e pacotes de viagens subiram no último mês. Nos supermercados, os preços também continuaram a aumentar em julho, mas houve algumas descidas.

Preços das viagens disparam em julho

Diana ALVES

Em pleno período de férias de verão, os preços das viagens de avião dispararam no mês de julho. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (Statec), o preço do transporte aéreo de passageiros aumentou 21,1% no mês passado. Já os pacotes de viagens encareceram 16,8%.

Nas prateleiras dos supermercados, os preços também continuaram a aumentar em julho. As maiores subidas verificaram-se ao nível dos legumes frescos (4,8%), cereais (3,5%) e laticínios (1,8%). Por outro lado, os consumidores pagaram menos pela fruta fresca (-1,5%) e pelo peixe fresco (-1,3%). Apesar destas ligeiras descidas, no geral, os produtos alimentares ficaram 7,9% mais caros no mês passado.

Sobre os combustíveis, o litro de gasóleo encareceu 4,6% num mês e o de gasolina caiu 8,7%. O gasóleo de aquecimento também desceu 6,9%. Mas estas quebras mensais pouco significam em termos anuais, já que, face a julho de 2021, os preços dos produtos derivados do outro negro cresceram 43,6%.

Em julho, houve também uma descida acentuada dos preços do vestuário e calçado, devido aos saldos de verão. A diminuição foi de 12,1%. O Statec explica que os saldos acabam por levar a descidas nos preços de outros bens, tais como móveis (-4,2%) e bijuteria e relógios (-3,1%). No entanto, é sol de pouca dura, já que os preços destes artigos regressarão aos níveis pré-saldos já este mês.

Tendo em conta todos os preços, a taxa de inflação anual fixou-se nos 6,8%, face aos 7,4% do mês anterior.



