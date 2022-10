Diminuição dos preços não é, no entanto, comum a todas as matérias-primas.

Produção

Preços das matérias-primas começam a descer

Diana ALVES

Após a subida causada pela invasão russa da Ucrânia, os preços das matérias- primas estão agora a descer.

De acordo com o boletim de conjuntura mais recente do Instituto Nacional de Estatística (Statec), a diminuição verifica-se desde o verão e deve-se a uma combinação de fatores. Em causa estão o aumento dos custos de armazenamento, a valorização do dólar e a redução da procura face às antecipações de recessão económica.

Por exemplo, os metais estão mais baratos do que antes da guerra, algo que se explica, em parte, pelo abrandamento do crescimento económico mundial.

O processo de desindustrialização em curso Há um consenso entre os grandes industriais: a crise energética está a destruir a indústria europeia.

O Statec frisa, contudo, que a diminuição dos preços não é comum a todas as matérias-primas. E dá três exemplos. Por um lado, os preços da energia mantêm-se acima dos níveis pré-guerra, refletindo as incertezas quando à situação energética na Europa, no caso particular do gás e da eletricidade.

Também o preço das matérias-primas agrícolas regista uma ligeira subida desde o verão devido ao elevado custo dos fertilizantes, às más condições meteorológicas e ao efeito tardio do aumento dos preços da energia.

