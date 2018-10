Arrendar um apartamento no Luxemburgo está ainda mais caro. Para arrendar um apartamento são precisos, em média, 1.486 euros mensais, mais 5% do que há um ano. Para comprar o cenário não está melhor. Adquirir um apartamento custa mais 8% do que há um ano, ou seja, 460,9 mil euros.

Preços das casas sobem ainda mais... para comprar e arrendar

Os dados são do portal imobiliário atHome que publicou hoje informações relativas a setembro sobre os preços da habitação.

Se se tratar de um estúdio, os interessados terão de desembolsar mil euros: esta é a primeira vez que se ultrapassa a barreira dos mil euros.

Arrendar e adquirir uma casa também está mais caro. A renda de uma moradia custa, em média, 2.740 euros por mês (mais 6% do que há um ano) e comprar fica em 764,8 mil euros (mais 9%). Os valores referem-se apenas a médias, dependendo do tipo de habitação e também do local.