O valor do Luxemburgo é mais de quatro vezes superior à média da União Europeia.

Preços das casas no Luxemburgo disparam 81% desde 2007

O valor do Luxemburgo é mais de quatro vezes superior à média da União Europeia.

O Luxemburgo é o segundo país da União Europeia (UE), onde o preço das casas mais subiu entre 2007 e o terceiro trimestre de 2019. O aumento impressiona, uma vez que as casas ficaram 81% mais caras. Uma subida mais expressiva só mesmo na Áustria, com um crescimento de 86%, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Eurostat.

O valor do Luxemburgo é mais de quatro vezes superior à média da União Europeia. No período analisado, os compradores europeus adquiriram no terceiro trimestre de 2019 casas 19% mais caras do que em 2007. Houve subidas em 22 Estados-membros, entre os quais, Portugal, com uma subida próxima dos 40%, mas houve países onde se verificou um recuo dos valores. Foi o caso da Grécia, com uma descida de 40%, a Roménia, com uma queda de 27% e da Irlanda, onde os preços deslizaram quase 17%.

Analisando apenas o terceiro trimestre do ano passado, o Grão-Ducado também surge no pódio dos campeões das maiores subidas: obtém o terceiro lugar, com um aumento de 11,3%. Portugal vem logo a subir, com um incremento de 10,3%.



Habitação. Se no Luxemburgo a situação é assustadora, em Lisboa é de loucos A especulação imobiliária atinge de forma muito particular a capital do Luxemburgo e Lisboa, obrigando os residentes a malabarismos para pagar a casa. Mesmo assim, a situação é mais "dramática" na capital portuguesa.

O gabinete de estatísticas da Comissão Europeia analisou também os preços das rendas. Apesar de, em valor absoluto, os valores praticados no Grão-Ducado serem muito elevados, a subida nem foi das mais significativas quando comparada com outros Estados-membros. As rendas aumentaram pouco mais de 20%, uma percentagem bem distante do aumento verificado na Lituânia, onde os montantes pedidos pelos senhorios mais do que duplicaram. Em Portugal, as rendas também cresceram a um ritmo superior do que no Luxemburgo, cerca de 30% entre 2007 até setembro do ano passado.



P.C.S.