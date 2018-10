De acordo com o Eurostat, o preço da habitação subiu 5,1% entre abril e junho, uma subida menos expressiva do que os 6,4% registados no mesmo período do ano passado.

Preços das casas desaceleram no Luxemburgo

O preço das casas no Luxemburgo continua a subir, mas houve uma desaceleração no segundo trimestre deste ano. De acordo com o Eurostat, o preço da habitação subiu 5,1% entre abril e junho, uma subida menos expressiva do que os 6,4% registados no mesmo período do ano passado. No entanto, há que referir que estes dados não incluem, no caso específico do Grão-Ducado, informações sobre moradias novas unifamiliares.

Apesar da desaceleração, o valor fica acima do incremento de 4,3% registado tanto na zona euro como na União Europeia (UE). Em Itália e na Suécia, as casas ficaram mesmo mais baratas, com os preços a descerem 0,2% e 1,7%, respetivamente.

Já no topo da tabela, com o maior aumento está a Eslovénia, com uma subida de 13,4%. Em Portugal, por exemplo, registou-se uma das subidas mais significativas, com os preços a escalarem 11,2%, face ao período homólogo.