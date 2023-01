Preços das casas aumentaram 140% em mais de dez anos no Grão-Ducado

Com uma subida de 140%, o Luxemburgo só foi ultrapassado pela Hungria (174%) e pela Estónia (199%), segundo dados do Eurostat.

Habitação

Com uma subida de 140%, o Luxemburgo só foi ultrapassado pela Hungria (174%) e pela Estónia (199%), segundo dados do Eurostat.

Os preços das casas na União Europeia (UE) aumentaram 49% entre 2010 e o terceiro trimestre de 2022, com o Luxemburgo a ocupar o terceiro lugar do pódio de países que registaram os maiores aumentos neste período. No Grão-Ducado o aumento foi de 174%.

A informação consta do novo relatório do Eurostat sobre os preços das casas e das rendas na UE, que foi divulgado esta terça-feira e dá conta de uma tendência crescente nos preços das casas desde o primeiro trimestre de 2015, um aumento "mais rápido" em relação às rendas.

Assim, "os preços das casas subiram mais do que as rendas em 19 Estados-membros". No período abrangido, os preços das casas aumentaram em 24 dos 27 Estados-membros e mais do que duplicaram na Estónia (+199%), Hungria (+174%), Luxemburgo (+140%), Lituânia (+137%), Letónia (+134%), Chéquia (+133%) e Áustria (+130%).



Pelo contrário, foram assinaladas descidas nos preços das casas na Grécia (-22%), Itália (-9%) e Chipre (-0,3%), informou o gabinete de estatísticas da UE.

Já as rendas, que entre 2010 e o terceiro trimestre de 2022 subiram 18% na UE, tiveram aumentos em todos os países à exceção da Grécia (-24%). As maiores subidas nas rendas foram registados na Estónia (+233%) e na Lituânia (+151%).

