A fatura da eletricidade ficou mais pesada no primeiro mês do ano.

Preços da luz sobem 10% em 2020

Os preços da luz aumentaram 10% no início do ano no Luxemburgo. Uma família residente no país vai pagar este ano mais cerca de 80 euros, em média. O Instituto Luxemburguês de Regulação (ILR) aconselha os consumidores a compararem preços e escolher o fornecedor de eletricidade com a melhor oferta.

Em comunicado, o instituto explica que a subida se deve sobretudo a três fatores: o aumento do preço da energia - que implica o fornecimento de eletricidade pelo fornecedor, as taxas administrativas e os custos de comercialização – as tarifas de utilização da rede, que cobrem o transporte de eletricidade, e os impostos e direitos de utilização. Estes últimos podem ser utilizados para financiar as subvenções acordadas pelas centrais de produção de eletricidade com base em energias renováveis.

Este aumento de cerca de 10% leva a que o ILR aconselhe os consumidores a comparar os preços, aproveitado a liberalização do mercado de eletricidade e do gás natural em 2007, que faz com que todos possam escolher livremente o seu fornecedor. Os consumidores podem comparar as ofertas de eletricidade em www.calculix.lu. O instituto relembra que a mudança de fornecedor é gratuita e não implica procedimentos administrativos complexos nem mudanças na instalação elétrica.