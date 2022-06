Mais de 86% das casas compradas, entre janeiro e março, foram adquiridas por famílias, num total de 7.000 milhões de euros.

Preços da habitação em Portugal subiram 12,9% no primeiro trimestre deste ano

O índice de preços da habitação (IPHab) em Portugal cresceu 12,9%, no primeiro trimestre, face ao mesmo período de 2021, mais 1,3 pontos percentuais do que no trimestre anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgados.

De acordo com a autoridade estatística, naquele período, os preços das habitações existentes aumentaram a um ritmo superior ao das novas, registando crescimentos de 13,6% e 10,9%, respetivamente.

Comparativamente ao trimestre anterior, o IPHab aumentou 3,8% (2,7% no trimestre precedente).

Por categoria, os preços dos alojamentos existentes aumentaram 4,4%, acima do observado nos alojamentos novos (1,8%), apontou o INE.

Nos primeiros três meses do ano, foram transacionadas 43.544 habitações, o que representa uma taxa de variação homóloga de 25,8% (17,2% no trimestre anterior) e uma redução em cadeia de 5,1% (redução de 11,6% em igual período de 2021).

No período em análise, o valor das habitações transacionadas foi de cerca de 8.100 milhões de euros, um aumento de 44,4% face ao mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e março, 37.840 das habitações transacionadas foram compradas por famílias (86,9% do total), totalizando 7.000 milhões de euros (86,1% do total).

Naquele período, 5,9% do número total de transações (2.556 habitações) envolveram compradores estrangeiros.

