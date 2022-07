Saiba as zonas em que os preços diminuíram e onde houve um aumento.

Preços da habitação baixaram em algumas zonas do país

Diana ALVES

Depois de um aumento de 10,5% no primeiro trimestre do ano – confirmado pelo Instituto Nacional de Estatística – , a evolução dos preços da habitação abrandou no segundo trimestre de 2022 e, em algumas zonas, houve mesmo uma quebra. Os dados são do portal Athome.lu.

De acordo com dados da plataforma de imobiliário divulgados esta quarta-feira, o aumento global foi de 8%.

As estatísticas do portal de compra e venda de casas e apartamentos indicam que os preços dos imóveis antigos cresceram 8,6% no segundo trimestre do ano, face ao mesmo período de 2021. Já os preços dos imóveis novos aumentaram 6,3%.

Desagregando os dados, há no entanto uma região do país onde o custo da habitação registou um crescimento muito superior. Trata-se do norte do Luxemburgo, onde os preços progrediram 17,4% num ano. Esta evolução deve-se sobretudo aos preços das casas antigas, que aumentaram 19,1% no espaço de um ano.

No sul, este tipo de habitação encareceu 12% e no centro 10,4%. No caso dos imóveis novos, o aumento médio foi de 6,3%, mas o AtHome dá conta de algumas quebras localizadas. É o caso do leste do país, onde, segundo o AtHome, "os preços dos apartamentos novos parecem ter caído 6,7%". Outra das diminuições verifica-se na região centro, onde se verifica uma tendência de quebra ao nível do preço médio das casas. O AtHome fala numa quebra de 8%.

