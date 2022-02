Preocupações com cortes nas previsões francesas de produção de energia nuclear e a falta de água para a produção de energia hidroelétrica no sul da Europa ameaçam fazer dispara os preços já no próximo mês.

Preços da eletricidade podem disparar na Europa já a partir da primavera

Preocupações com cortes nas previsões francesas de produção de energia nuclear e a falta de água para a produção de energia hidroelétrica no sul da Europa ameaçam fazer dispara os preços já no próximo mês.

Os preços europeus da eletricidade poderão voltar a subir a partir da primavera. Os cortes de energia nos reatores franceses e as baixas reservas hidroelétricas, devido à seca que assola parte do sul da Europa, deverão levar a subidas nos valores da energia, segundo a análise da S&P Global Platts.

Alemanha acelera construção de terminais GNL para ter alternativa ao gás russo Estes terminais permitiriam a Berlim diversificar os seus fornecedores, aumentando as suas encomendas nomeadamente dos Estados Unidos, do Qatar ou do Canadá.

As tensões entre a Rússia e o Ocidente, por causa da Ucrânia, afetaram, no início deste ano, os preços da energia e do gás na região, mas os efeitos têm sido atenuados pelo inverno ameno na Europa. Contudo, as preocupações com cortes nas previsões francesas de produção de energia nuclear e a falta de água para a produção de energia hidroelétrica no sul da Europa ameaçam fazer dispara os preços já no próximo mês.

"A curto prazo, vemos um risco ascendente de os preços mudarem entre o resto do inverno e os meses de verão, depois de condições meteorológicas amenas e ventosas terem prevalecido no noroeste da Europa durante grande parte do primeiro trimestre", afirmou à Bloomberg Sabrina Kernbichler, analista de energia da S&P Global Platts.

E se alguns lucram com a volatilidade dos preços, outros são apanhados de surpresa. Enquanto a RWE AG da Alemanha aumentou as suas perspetivas de lucros, a unidade de comércio de energia por grosso da Statkraft AS da Noruega relatou a sua maior perda de sempre, aponta a Bloomberg.

Comissão Europeia promove investimento privado no nuclear e no gás natural É a "solução imperfeita" que vai permitir a neutralidade carbónica em 2050, disse esta quarta-feira a comissária Mairead McGuinness. Mas nenhum país é obrigado a investir nestas fontes de energia agora classificadas "de transição". Os países e os eurodeputados têm agora quatro meses para se pronunciar.

A volatilidade persistente dos preços "aumenta o risco dos fornecedores afirmarem uma posição no mercado e tende a fazer subir o custo do comércio", disse Kernbichler. "Estes custos mais elevados podem eventualmente ser filtrados até aos consumidores finais", ressalvou.

A Eletricidade de França (EDF) cortou a sua previsão de produção de energia nuclear na semana passada por continuar a reparar vários reatores. "A última atualização é particularmente preocupante para o mercado, uma vez que a redução da produção nuclear irá prolongar e exacerbar a crise energética europeia e continuar a exercer pressão sobre a situação já estanque do fornecimento de eletricidade em França", referiu Fabian Ronningen, analista consultor da Rystad Energy AS, em Oslo.

Preço da energia dispara. Governo promete apresentar propostas para compensar subida A pedido do partido cristão social (CSV), o Parlamento abordou a questão do poder de compra que está a diminuir devido ao aumento dos preços da energia. Novas medidas serão apresentadas em breve.

As previsões da S&P Global Platts apontam ainda para o facto de a contração no fornecimento de energia poder ser também exacerbada pelas baixas reservas hídricas no sudoeste da Europa, em especial nos países que estão a ser afetados pela seca como Itália, Espanha e Portugal. Por outro lado, as quotas de neve relativamente baixas nos Alpes limitarão o fluxos de água aos reservatórios durante a primavera.

Com Bloomberg

