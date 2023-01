O aumento do custo da energia e de vários materiais de construção estão na base deste aumento, diz o Statec.

Construção

Preços aumentaram 15,9% na construção de casas num ano

Redação O aumento do custo da energia e de vários materiais de construção estão na base deste aumento, diz o Statec.

O índice de preços da construção aumentou 6,8% entre abril e outubro de 2022, o que marca um ligeiro abrandamento em relação aos seis meses anteriores (+8,6% entre outubro de 2021 e abril de 2022), refere a informação divulgada esta segunda-feira pelo Statec.

No entanto, de acordo com o instituto de estatísticas luxemburguês, ao longo do ano, os preços na construção residencial aumentaram 15,9%.

A taxa de variação anual está assim no nível mais alto desde abril de 1975, sublinha o Statec.

Preço dos materiais isolantes subiu 9,5%

O organismo explica que "o aumento do custo da energia e de vários materiais de construção e o facto de estes custos estarem a ser transferidos para os proprietários dos edifícios são as principais razões para este novo aumento substancial".

Entre os diversos aumentos na construção, no último semestre em análise (entre abril e outubro de 2022), o Statec destaca os que têm a ver com janelas com proteção térmica, portas de garagem e fachadas (+9,5%).

"O aumento do preço dos materiais isolantes fez subir a fatura de obras de fachada em 9,5% no primeiro semestre do ano, ao mesmo tempo que os proprietários dos edifícios passaram a pagar mais 9,4% pela carpintaria exterior de um edifício residencial. Esta evolução excecional deve-se ao aumento dos preços de certos materiais, como o vidro e o alumínio, mas também ao aumento dos custos de transporte dos fornecimentos", explica o instituto.

