Apesar do aumento ligeiro geral, o preço dos bilhetes de avião aumentou mais de 10% em relação a março.

Preços aumentam ligeiramente em abril

Susy MARTINS Apesar do aumento ligeiro geral, o preço dos bilhetes de avião aumentou mais de 10% em relação a março.

A taxa de inflação aumentou 0,1% no mês de abril. Em sentido oposto, os produtos petrolíferos diminuíram 0,4% entre março e abril, o que já não acontecia há quatro meses.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (Statec), os automobilistas pagaram menos 1,8% por um litro de gasóleo, enquanto que o preço da gasolina subiu 0,7%. A fatura do gasóleo de aquecimento diminuiu também 2,3% em comparação com o mês de março.

Já os tarifários das creches e estruturas de acolhimento para as crianças registaram um aumento de 1,8% em abril. A restauração registou também um aumento menos significativo, de 0,5%.

Mas o maior aumento foi sentido no preço dos bilhetes de avião. Com as férias da Páscoa e o desconfinamento em certos países, os bilhetes de avião aumentaram 10,1%. Em contrapartida, os preços dos produtos alimentares diminuíram 0,2%, sendo que as reduções mais vincadas aconteceram no marisco (-5,2%) e nos gelados (-2,6%). Quanto à taxa anual de inflação fixou-se em abril nos 2,1%, contra os 2% no mês anterior.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.